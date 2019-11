Tilbake til bob, bob, bob - ikke sant

Har noen krenket deg? Vi kan ha løsningen for at du skal komme deg videre

To søstre bak gründerbedrift som viser at bærekraft er lønnsomt

Har noen krenket deg? Vi kan ha løsningen for at du skal komme deg videre

To søstre bak gründerbedrift som viser at bærekraft er lønnsomt

Saken oppdateres.

Denne uka for 25 år siden var det mørkt, da også. Jeg er så gammel at jeg bør føle meg truffet av 25-årsjubileer, men jeg kommer aldri til å mimre til barna om den harde EU-kampen på 90-tallet. Jeg er ikke en gang er helt sikker på hva jeg stemte, selv om jeg tror jeg landet på tapersiden. Sant å si husker jeg premieresesongen av adventsserien «The Julekalender» fra samme uke bedre.

En av landeplagene derfra, «It's Hard To Be a Nissemann» låter idag som en oppsummering av Norges forhold til Europa. Det var heldigvis ikke jeg som skrev den lunkne anmeldelsen av adventskalenderen i Adressa, med konklusjon om at de trønderske nissene ikke så ut til å representere noen trussel for «NRKs adventsprogram for barn til samme sendetid». Det var reprise på «Vertshuset Den Gyldne Hale» hvor alle skuespillerne brukte tegnspråk, og sjelden har en anmelder tatt så feil.

Trøsten er at Bergens Tidendes anmelder ladet et større selvskudd. Han skjønte ikke humoren og konkluderte: «Enten har TV 2 et problem, eller så har undertegnede et problem». NRKs språkekspert Sylfest Lomheim hadde heller ikke sitt beste øyeblikk da han i VG kritiserte engelsk-trøndersken og mente å finne «skjult erotikk» i flere av sangene.

Neste år er det 25 år siden premieren på oppfølgeren til «The Julekalender», full av noe av det minst morsomme som finnes: jazz og sunnmøringer. Adressas anmelder var mer positiv til «Julefergå». Vi tok nok feil da også.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg