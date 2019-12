Det siste Ap trenger er mer bråk. Med Giske er det det de får

Saken oppdateres.

Etter det Adresseavisen forstår snakkes det allerede om at den omstridte trondhjemmeren er høyaktuell til å ta over ledervervet i Arbeiderpartiets mektigste fylkeslag. Det kommer ikke til å skje uten bråk.

Det ble det sist – også lenge før VGs famøse artikkel om den like famøse dansevideoen fra Bar Vulkan i Oslo.

Les sak fra februar: Full splid om Giske skal bli nestleder i Trøndelag Ap

«For tidlig» mente mange da det ble kjent at Trondheim Ap i vinter ønsket Giske som nestleder i fylkeslaget. Da hadde det gått litt over ett år siden han trakk seg som nestleder i partiet i kjølvannet av varslene mot ham.

Valgkomiteens enstemmige kompromissforslag ble at Giske skulle gå inn som styremedlem med plass i arbeidsutvalget.

Men så ødela Giske for seg selv. Samtidig som hans framtidige rolle i partiet ble heftig debattert, dro han på byen med valgkomiteens leder. På utestedet Bar Vulkan i Oslo danset han tett med kvinnen «alle» i dag kjenner som Sofie. Den korte seansen ble filmet og lagt ut på sosiale medier. Noen dager senere sendte en tillitsvalgt i Fagforbundet inn en bekymringsmelding, noe VG slo stort opp i en artikkel full av presseetiske overtramp.

Allerede timer senere kom det fram opplysninger som trakk VGs fremstilling i tvil. «Kvinnen sier til NRK i kveld at det var uproblematisk og greit, noe Trond Giske er takknemlig for» leste nyhetsankeren da Kveldsnytt omtalte videoen samme kveld.

Likevel mente altså valgkomiteen at Giske hadde vist dårlig dømmekraft og vraket ham som styremedlem. Avgjørelsen ble erklært i Vandrehallen på Stortinget, seansen ble sendt direkte på nett og partileder Jonas Gahr Støre ble igjen bedt om å kommentere Giskes oppførsel overfor unge kvinner.

Det siste partiledelsen vil er at Støre igjen må snakke om metoo og Giske hver gang han møter pressen. Derfor vil Støre trolig holde lang avstand til prosessen i Trøndelag. Han sliter nok som det er med elendige meningsmålinger, og vil helst slippe å måtte håndtere intern uenighet om Giske i tillegg.

Også her i fylket finnes dem som kvier seg for en ny runde med comeback-debatt. Enkelte frykter at Trøndelag Ap vil latterliggjøres i partiet. Partiledelsen har konkludert med at Giske brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Hvilke signaler gir det om Giske likevel får fornyet tillit fra sine egne?

Andre mener Giske for lengst har gjort opp for seg. I mars i år publiserte Adresseavisen en meningsmåling som viste at hele 74 prosent av Ap-velgerne i Trøndelag har stor eller noen grad av tillit til at Giske kan gjøre en god jobb som politiker for partiet.

Det er en tillit Giske jobber beinhardt for å bevare. I valgkampen reiste han landet rundt i en gammel campingvogn, og mest tid brukte han i Trøndelag. Som leder for organisasjonsutvalget besøker han lokallag i hele fylket. Han styrker og knytter bånd. For mange trøndere er Giske fortsatt helten: En som snakker om saker de er opptatt av, på en måte de kjenner seg igjen i. At et eventuelt valg av Giske som fylkesleder vil være som å rekke finger til Støre og resten av partiledelsen i Oslo, er for dem bare en bonus. I store deler av Trøndelag er Støre mildt sagt upopulær.

Særlig i disse tider, der Sp står rekordsterkt, blir Giske sett på som mannen som kan styrke Arbeiderpartiets troverdighet i distriktene. Dessuten er det få som kjenner Ap og Trøndelag så godt som ham. Giskes støttespillere er overbevist om at med ham som fylkesleder, vil Trøndelag stille sterkere enn i dag når flertall skal sikres i landsmøtesalen.

Andre igjen peker på at «Giske-saken» har svekket Trøndelag internt i Ap. Giske har kanskje stor makt i Trøndelag, men ellers i partiet er han betydelig svekket, både formelt og uformelt. Nå ser det ut til at trondhjemmerens posisjon også er svekket i AUF.

Flertallet av dem som er aktive AUFere i dag var ikke en gang født da Giske ledet organisasjonen på midten av 1990-tallet. I avgjørende saker som innvandring og klima står AUF i Trøndelag og Trond Giske langt fra hverandre. Han blir sett på som fortidas mann. De som trodde Giske kan ta AUFs støtte for gitt, tar feil.

Og hva med dagens fylkesleder? Om Per Olav Skurdal Hopsø gjør det klart at han vil fortsette, skal de mye til for at flertallet går inn for å kaste ham. I både Trondheim og i Trøndelag har Ap de to siste årene vært preget av ødeleggende personstrider. I byen en opprivende nominasjonskamp, i fylket en utmattende diskusjon om Giskes eventuelle comeback. Nå venter trolig nye runder. At de orker, tenker du kanskje. Men å avskilte Giske virker umulig. I Trøndelag gir han bånn gass.