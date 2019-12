Godt OL-initiativ fra Lillehammer

Saken oppdateres.

Adresseavisen forteller at Lillehammer vil ha med seg Trondheim på en søknad om å arrangere vinter-OL i 2030 eller 2034. Ideen er i utgangspunktet god, først og fremst fordi Trondheim etter all sannsynlighet skal arrangere ski-VM i 2025. Da vil byen ha helt oppdaterte anlegg i Granåsen som vil kunne brukes til langrenn, hopp og kombinert under et OL noen år etterpå.

Gjenbruk av kostbare idrettsanlegg blir viktigere og viktigere, både av økonomiske grunner og ikke minst med tanke på klimaet. Lillehammer, som arrangerte OL i 1994, har selv en del anlegg, men flere av dem begynner å bli gamle og vil nok trenge en kraftig oppgradering. Å bruke nye anlegg i Trondheim vil redusere den totale prisen på et nytt OL. Utbyggingen som skal skje i Granåsen, ligger an til å få en prislapp på drøyt en milliard kroner. Da er det viktig at arenaen blir mye brukt i mange år framover.

Hvis Trondheim blir medarrangør av vinter-OL, vil det få store ringvirkninger i hele Trøndelag. Det må blant annet føre til en kraftig oppgradering av Dovrebanen, noe som for øvrig bør skje uansett. Et OL i 2030 vil bli viktig for Trøndelag også fordi det da vil falle sammen med tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad.

En norsk OL-søknad der flere byer går sammen, kan få slutt på den vanvittige pengebruken som har preget de olympiske vinterlekene i mange år. OL i russiske Sotsji i 2014 kostet rundt 275 milliarder kroner. Prisen i Pyeongchang i Sør-Korea i fjor ble ikke fullt så høy, men de bygde et OL-stadion som kostet 100 millioner kroner hver time det ble brukt.

Et samarbeid mellom Trondheim og Lillehammer, kanskje også med Oslo som medarrangør, vil gjøre det mulig å arrangere mye billigere og mer klimavennlige vinterleker. Saken må selvfølgelig vurderes nøye, men i utgangspunktet er vi positive til invitasjonen fra Lillehammer.