Listhaug skal gjøre Frp til oljepartiet

Saken oppdateres.

Nå som regjeringas Facebook-dronning tar over styringa av norsk olje- og energipolitikk, kan vi vente oss hyppige heiarop til den norske oljearbeideren. Takknemligheten deler Sylvi Listhaug med mange politiske motstandere, men i motsetning til dem trenger hun ikke snakke like høyt om grønn omstilling. I Frp er det nok å elske «olja».

I Ap murres det fortsatt i deler av fagbevegelsen etter at AUF kjempet gjennom partiets nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Også i Høyre ønsker ungdommen å la flere områder ligge i fred.

Høy troverdighet i klimasaken er viktig for begge partier. Det er det ikke for Frp.

Slagplanen er å plukke opp velgerne som er mer bekymra for arbeidsplasser og verdiskapning enn global oppvarming og Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Etter høstens lokalvalg - der Frp gjorde det dårlig, men ikke så dårlig som fryktet - er analysen at velgerne deres liker bråk. Da Frp satte hardt mot hardt i bomkonflikten og toppet det hele med kritikk av båtflyktninger og islam, pekte pilene oppover. Nå skal Sylvi Listhaug rendyrke konfliktlinjene i olje- og klimapolitikken. Det betyr bråk, også internt i regjeringa.

Da statsminister Erna Solberg (H) fikk spørsmål om hun frykter et høyere konfliktnivå, svarte hun at uenighet handler om politikk, ikke personer. Det har hun rett i. Men personer kan gjøre uenighetene vanskeligere å leve med. Sylvi Listhaug er en slik politiker.

Både som landbruksminister, innvandringsminister, justisminister, og eldre- og folkehelseminister klarte Listhaug å tirre på seg både opposisjonen og egne regjeringspartnere. Alt ligger til rette for at Listhaug i sin femte statsrådspost blir en oljesvart klut, særlig for regjeringskameratene i Venstre og KrF.

Listhaug skal ikke bare provosere og profilere. Hun skal også vinne viktige slag for Frp i regjering. Neste år skal de fire partiene bli enige om hvor iskanten i Barentshavet skal gå. Hvor linja går, setter i praksis grensa for hvor langt nord det er lov å borre etter olje. Her hersker det stor uenighet internt. Kort oppsummert vil Venstre flytte iskantsonen lenger sør, mens Frp vil at den skal gå lenger nord.

Under nøkkeloverrekkelsen ville ikke Listhaug kommentere saken. Hun ville heller ikke svare på hvor stor andel av klimaendringene hun mener er menneskeskapte. Hun mener pressen og velgerne må nøye seg med at hun anerkjenner at klimaendringene «også er menneskeskapte». Spørsmålene kommer fordi Listhaug i VG i 2011 avfeide menneskeskapte klimaendringer som propaganda som brukes som en «unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter». Hun bruker ikke de ordene lenger, men hun mener fortsatt venstresida misbruker klimasaken til å påføre folk alt fra skam til skatter og avgifter. Dessuten mener hun vindmøller er noe svineri. Frp-politikeren har gått så hardt ut mot planene på Haramsøya at hun kanskje er inhabil i saken.

Konfrontert med svineri-uttalelsene fra valgkampen svarer energiminister Listhaug at hun ikke vil ha vindturbiner over hele landet. Det er det ingen andre som vil ha, heller. Like lite som noen vil tvinge andre til å spise bønneburger, dusje i kaldt vann, sykle fem mil til jobb eller frata alle oljearbeidere jobben i morgen. Selv om Listhaug vil at du skal tro det.