Snakk mer åpent om selvmord

Saken oppdateres.

Ari Behns familie sa rett ut i sin første melding til mediene at han tok sitt eget liv. En slik åpenhet er prisverdig. Det kan bidra til å gjøre problemet mindre tabubelagt. Eksperter på området mener at hvis vi skal forebygge selvmord, må vi snakke mer om hvorfor noen havner i en så uutholdelig livssituasjon at de ikke klarer å fortsette livet.

674 personer begikk selvmord i Norge i 2018. Til sammenlikning omkom vel 100 personer i trafikken. Det er nødvendig at et så alvorlig samfunnsproblem blir grundig belyst i offentligheten.

Mediene skal riktignok være svært forsiktige når de omtaler selvmord. Hensynet til de etterlatte veier tungt, og vi skal unngå detaljerte beskrivelser når slike tragedier rammer.

Norsk Redaktørforening har likevel myket opp den svært forsiktige holdningen mediene har hatt til dette temaet. Under foreningens høstmøte i november utga de en ny veileder som gir råd om hvordan pressen bør omtale selvmord. Redaktørforeningen vurderer også om Vær varsom-plakatens formuleringer om selvmord bør justeres. For hvis mediene skal bidra til å bekjempe tabuene som problemet er belagt med, må vi nok skrive grundigere om årsakene til at noen tar sitt eget liv. Det kan også føre til at omgivelsene ser faresignalene tidligere, noe som er viktig for å hjelpe dem som er utsatt.

Flere organisasjoner gjør et prisverdig arbeid på området. Krisetelefonene til Kirkens SOS (nummer 22 40 00 40) og Mental helse (nummer 116 123) har fått økt pågang de siste dagene.

Mental helses kommunikasjonssjef Kristin Bergersen gir oss en klok påminnelse i et intervju med Aftenposten. Hun sier at det ikke er farlig å spørre om selvmordstanker. Ingen får selvmordstanker av å bli spurt. Å bli spurt fører tvert imot til at det blir lettere å sette ord på det som er vanskelig.

