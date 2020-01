Et gledelig merkeår for norske barn

Tydelig at nabolaget benytter stedet som deponi for søppel

Saken oppdateres.

Det er sikkert mye som var bedre før, men det er sannelig sider ved det norske samfunnet som har blitt mye bedre i løpet av de siste 50 åra. Et dyrebart område hvor det er grunn til å glede seg over tallenes tale for 2019, er trafikksikkerhet for barn i Norge. For første gang i moderne tid omkom ingen barn under 16 år i trafikken her til lands.

De fleste av oss har hørt anekdoter og fortellinger om livet i Norge på for eksempel 1970-tallet sammenlignet med i dag. Gjerne fortalt med en viss brodd mot dagens rutiner for beskyttelse av barn i for eksempel trafikken. Idag vil ingen ansvarlige voksne frakte et barn i bil uten å sikre smårollingen forskriftsmessig. Mye er gjort for å sikre skoleveier for barn som går eller sykler.

Godt voksne med anekdotiske fortellinger om barneflokker usikret i bil, mens foreldrene satt foran og røykte, til karslig humring over at det gikk da bra med oss, kan ta seg en bolle. Mens ingen barn ble drept i trafikken i Norge i fjor, ble hele 101 barn drept i trafikken i Norge i 1970. Det er et skrekktall verdt å minnes. Det samme er responsen fra en norsk samferdselstopp den gang: «Hvis nå bare norske mødre kunne lære seg å passe på barna sine, så ville det ikke bli flere ulykker».

Det er ikke bare norske mødre som skal ha æren for at 2019 ble et merkeår. Trafikksikkerhet har heldigvis blitt viktig for hele det norske samfunnet. Fortsatt er det altfor mange som skades og omkommer i trafikken. I fjor mistet 110 mennesker livet i trafikken og det er to flere enn året før.

Tallene og analysene til Statens vegvesen viser at 33 prosent av alle som omkom i bilulykker ikke brukte bilbelte. Vi har med andre ord lært å sikre barn, mens det fortsatt er mye å hente på bedre sikring av voksne i trafikken. Er det noe tallene fra 2019 virkelig viser, så er det at det er på tide å slutte å mimre om 70-tallet når det gjelder barn og trafikk her til lands. Da var det nemlig skikkelig ille.