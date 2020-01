Se den unike videoen av ti år gamle Sander Sagosen: Her starter den store håndballdrømmen

Saken oppdateres.

Både hertugparet av Cambridge (William og Kate) og hertugparet av Sussex (Meghan og Harry) spriter opp den grå hverdagen. De sprer om seg med glamour, og det er alltid underholdende å se hvilke antrekk hertuginnene går for til ulike anledninger. Kongelig stil og mote har lange tradisjoner i Storbritannia, og flere kvinner i arverekken har skapt overskrifter i moteverdenen.

Nå blir det imidlertid mindre gøy og glitter. Onsdag ble det klart at Meghan og prins Harry dropper kongelige plikter og flytter til Canada. Etter sigende orker de ikke kjøret fra de britiske tabloidavisene. De ønsker mer privatliv og vil tjene egne penger.

Du trenger ikke være republikaner for å forstå at yrket som rojal gallionsfigur neppe er drømmejobben. Kjoler og karjol er én ting, men verre er det nok å være gjenstand for konstant oppmerksomhet og overvåkning.

Likevel, «Megxit» gjør at kongehuset utvannes rett før «brexit» settes ut i live. Tabloidene spekulerer i om Meghan vil hjem, og at paret etter hvert flytter til hennes hjemby, Los Angeles. Det er mulig prins Harry nå tyr til det forslitte trylleformularet for å holde samlivet flytende: Happy wife, happy life.

