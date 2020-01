USA gjør Midtøsten mer utrygg

Ustoppelige Sagosen herjet for Norge: – Vanvittig god

Saken oppdateres.

Et ukrainsk fly styrtet onsdag over iransk territorium, og 176 mennesker mistet livet. Myndigheter i flere land sa torsdag at flyet ble skutt ned av iranske raketter, antakelig ved en feiltakelse. Det vil ta tid før vi får vite hva som var den faktiske årsaken til flystyrten. Hendelsen bidrar uansett til enda større usikkerhet i en svært ustabil region.

Vi vil ikke bidra til å øke uroen blant folk. Sannsynligheten for en storkrig er fortsatt liten, siden alle parter vil ha mye å tape på det. Men USA, vår nærmeste og aller viktigste allierte, fører en politikk som skaper utrygghet i mange Nato-land. Det er en ny situasjon.

USA har ved en rekke anledninger ført en utenrikspolitikk som mange nordmenn har vært uenige i. Forskjellen er at det tidligere har vært mulig å forstå motivasjonen bak denne politikken og til en viss grad forutsi den.

Men når Donald Trump sitter i Det hvite hus, er det vanskelig å vite hva han vil gjøre. Dette påvirker også Norge, blant annet fordi vi har soldater i Irak. Trumps uberegnelighet og Iraks signaler om at styrkene bør trekkes ut, gjør at denne tilstedeværelsen må vurderes fortløpende.

Tormod Heier, som er oberstløytnant og professor ved Forsvarets høgskole, sa det rett ut under «Debatten» på NRK1 torsdag kveld, at Trump og hans rådgivere er strategisk inkompetente. Det er sterke ord fra en norsk offiser, men eksperter i mange land mener det samme. Det er bred enighet om at drapet på general Qasem Soleimani har styrket heller enn svekket det iranske presteskapet.

Situasjonen gir grunn til stor bekymring for den videre utviklingen i Midtøsten. I flere land i regionen er nervøsiteten så stor at enkelthendelser kan få uventede konsekvenser. Situasjonen er problematisk, også for den norske regjeringen. Når vår nærmeste allierte er så uberegnelig, blir det det vanskeligere å manøvrere i forsvars- og utenrikspolitikken.