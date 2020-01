Dyrt skiutstyr og spesialisering ødelegger

Er avisen et mikrofonstativ for aktivister som ønsker å liberalisere innvandringspolitikken?

Norges Skiforbund opplever en kraftig nedgang i antall barn som driver med langrenn. Hvert fjerde barn har forlatt sporten mellom 2011 og 2018, melder NRK. Unntaket er Oslo, der peker pila oppover. Noen mener det skyldes klimaendringer og snøfattige vintre og at andre aktiviteter lokker mer. Andre hevder frafallet handler om at langrenn er blitt en eliteidrett for barn med velstående foreldre. Det blir for kostbart å delta. Det er synd hvis det er utstyrshysteriet som kveler interessen. For det er ingenting som tyder på at barn opplever mer idrettsglede fordi utstyret er «helproft».

Utstyrsjaget henger sammen med profesjonalisering i tidlig alder. I Adresseavisen sist uke sier landslagsløpere, trenere og langrennstopper at de er bekymret for hangen til å gjøre barn til mini-profesjonelle. Therese Johaug mener vi er på ville veier når åtte-, niåringer har mange par skøyte- og klassiskski. En skipakke for en ungdom som satser, koster drøyt 45 000 kroner, viser et prisoverslag. Ole Morten Iversen, landslagstrener og far til Emil Iversen, uttalte til Ukeadressa sist helg at han gremmes ved synet av foreldre som leker støtteapparat på verdenscupnivå på lokale renn for barn og ungdom. Iversen mener det ødelegger for en varig interesse for ski og fysisk aktivitet.

Spinnville foreldre må bli mer bevisste og skjerpe seg, men kan ikke alene ta ansvaret for utviklinga. Det er en kjensgjerning at mange har god råd, og selv enkelte mosjonister har personlig trener og to par løpesko. Og hvorfor skal folk med romslig økonomi gidde å kjøpe brukt på Finn når de effektivt kan kjøpe nytt? Skal det bli mer lek og mindre utstyrsfokus, må lag og forbund gå i spissen for en kulturendring. Vi er positive til de nye regelforslagene som ei arbeidsgruppe i Norges Skiforbund allerede har skissert. Reglene er myntet på juniornivå, og innebærer blant annet rimeligere overnatting på renn, reisestøtte og en grense for antall skipar. En endelig beslutning blir tatt når Langrenns-Norge møtes til våren.

En lavere terskel kan bidra til at færre faller fra. Samtidig har også annen barneidrett blitt spesialisert. Fotball er eksempelvis blitt en helårsidrett, også for barn. Det fører til at mange må velge altfor tidlig hva de vil satse på. Slik kannibalisme er ikke ungene tjent med.