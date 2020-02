Vurderer du eller barnet ditt yrkesfag? Erik (16) og gjengen har noen gode tips

Influensere reklamerer for dem. Norske firmaer tjener millioner på dem. Men virker skjønnhetspillene?

Professor får forskningspris for å få hjertepasienter opp på tredemølla

Trondheimsrocken har født et nytt monster 5

Én omgang var nok: Nå kan Brann komme til å overraske med et keeperkjøp

Trondheimsrocken har født et nytt monster

Saken oppdateres.

Kokk, barnehagehagelærer eller elektriker? Et viktig valg er rett rundt hjørnet for mange elever. 1. mars er fristen for opptak til videregående skole.

I denne podkast-episoden fra Saupstad og Kolstad ungdomsråd (Skur) møter du fire ungdommer som allerede har tatt valget: Nana-Nimo Gyamfua Oviasu (17) går barne og ungdomsarbeiderfag, Christoffer Verner Olsen(16) har valgt seg restaurant- og matfag, mens Jonas André Jonsson og Erik Andrew Cook (16) vil bli elektrikere.

Hvorfor valgte de som de gjorde, og hvordan ser hverdagen ut på de ulike linjene? Hva overrasket dem? Og hvor mye teori er det egentlig på yrkesfag? Ungdommene gir tips og råd om de ulike retningene, og hva slags muligheter de gir senere.

Her kan du høre hele episoden.

Erik forteller om en viktig motivasjon for at han valgte elektrofag , og Nana-Nimo forteller hva som ble den største overraskelsen da hun startet på barne- og ungdomsarbeiderlinja.

Nana-Nimo og guttene har et klart råd:

- Velg selv! Ikke la andre bestemme for det. Det er du som skal gjøre dette resten av livet.

Podkasten er et samarbeid mellom Saupstad og Kolstad ungdomsråd, Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.

Her kan du høre tidligere episoder om klimaangst, valgets kvaler og om ensomhet og sex med Helsesista som gjest.