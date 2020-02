Ap slipper ikke unna sirkus Giske

Her står UP for å ta bru-snikere i Trondheim

Tre menn siktet for spionasje for Saudi-Arabia i Danmark

Saken oppdateres.

Rikspressen har ikke for vane å dukke opp når valgkomiteen til et fylkeslag i Ap holder sitt første møte. Men akkurat Trøndelag er et unntak. Her var de i fjor også.

Det skyldes ikke en stor interesse for hva kandidatene til Arbeiderpartiets største fylkeslag mener om ferjepriser, grunnrenteskatt eller iskanten. Det skyldes selvsagt Trond Giske. Skal han få en maktposisjon i fylkeslaget, eller ikke?

Som Adresseavisen meldte før jul, er den omstridte trondhjemmeren favoritt til toppvervet. Sent fredag ettermiddag ble det klart at den sittende lederen, Per Olav Skurdal Hopsø, ikke tar gjenvalg. Dermed tyder alt på at veien er åpen for Giske. Om han selv vil, og det vil han ikke si noe om.

Det vil ikke Trondheim Arbeiderparti, heller. I fjor ble det rabalder da fylkets største lokallag spilte inn Giskes navn. I år ligger det ingen bidrag fra Trondheim Ap i forslagsbunken valgkomiteen skal ta fatt på. I stedet skal de ta sine innspill løpende i valgkomiteen. Dermed håper de å slippe bråk, samtidig som de holder alle muligheter åpne. Ganske smart, egentlig.

LES OGSÅ: Krever trondhjemmer i fylkesledelsen

Giske har alltid vært omstridt i Arbeiderpartiet. Han har ikke blitt mindre omstridt etter metoo-varslene mot ham og Arbeiderpartiets konklusjon om at han hadde brutt deres interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske selv benekter seksuell trakassering. Valgkomiteen får ingen enkel jobb når de skal levere på egen målsetting om å finne en samlende leder. For noen i partiet diskvalifiserer ordet «samlende» automatisk Giske. De synes verken han har sagt skikkelig unnskyld eller gjort sitt for å begrave stridsøksen med sine tidligere kolleger i partiledelsen: Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik.

For hans støttespillere ser bildet helt annerledes ut. Ja, Giske har kanskje gjort noen feil, men han har for lengst har gjort opp for seg. Tiden er overmoden for å ta ibruk hans strategiske ferdigheter og evne til å nå gjennom hos fagbevegelsen og grasrota. Dessuten mener de at VGs famøse artikkel om den såkalte dansevideoen viser at deler av pressen lenge har vært ute etter å ta ham.

I midten står en stadig voksende gruppe Ap-folk som ser poengene til begge leire. Ja, Giske er skikkelig flink. Og ja: Det kan sende feil signal å gjøre ham til fylkesleder nå. Om Trond Giske får makt, vil noen klage høylytt. Om han ikke får det, vil andre klage like høyt. Midt i dette hylekoret skal valgkomiteen foreslå et styre som skal rigge partiet for valgseier etter et krisedårlig lokalvalg i fjor.

Trond Giske er uansett ikke en tilstand som bare går over for Ap. Og medisinene har bivirkninger som forsterker splittelsen i partiet.

LES OGSÅ: Flere kommentarer av Siv Sandvik her.