Jeg har sett en reklame som gjør meg rasende

Marianne Meløy: «Æ synes det e så fint at du e et menneske»

Saken oppdateres.

Den er et knefall for internasjonale impulser som vi ikke vil ha noe av her i landet. Reklamen bruker en av Norges største helter, og den er problematisk for alle som sliter med spillavhengighet.

Det er gamblingselskapet Unibets reklame med Magnus Carlsen i hovedrollen jeg reagerer på. Unibet tilbyr nettpoker og andre spill som nordmenn taper store pengebeløp på. Hvis nøysomhet, fornuft og hardt arbeid er sentrale, norske verdier, står Unibet for noe helt annet.

Her i landet er det bare Norsk Tipping som har lov til å holde på med pengespill. Overskuddet går til idrett, kultur og andre gode formål. Overskuddet hos Unibet havner helt andre steder. «Luck is no coincidence,» påstår de i reklamen med sjakkmesteren. En tvilsom påstand.

Likevel har en helt annen reklame vakt mye større oppsikt de siste dagene. Også den inneholder en tvilsom påstand, nemlig om at ingenting er skandinavisk. Alt vi tror vi er alene om, har vi hentet fra andre land. Det stemmer ikke, for ostehøvelen er norsk, og det som er norsk, er vel også skandinavisk.

Reklamesnutten har skapt heftige protester. Byrået i København som laget den, mottok torsdag en bombetrussel. NRK har også laget oppstuss, og aviskommentatorene, slike som meg, har kastet seg på.

Jeg snakker selvfølgelig om SAS-reklamen. Den er ikke særlig vellykket, men vi blir utsatt for elendig reklame med tåpelige påstander hver eneste dag. Derfor skal jeg heller ikke sende inn noen bombetrussel mot Unibet.