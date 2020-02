Partiene må fortelle hvor de vil kutte

Helland fullroser RBK-signering: – Folk er ikke klar over hvor god han er

Saken oppdateres.

Nå må vi gjøre det igjen, og for at det skje på en mest mulig smertefri måte, må vi forberede oss tidlig. Derfor må politikerne begynne å snakke helt konkret om hvordan de vil legge om norsk økonomi.

Regjeringspartiene inviterte denne uka til en konferanse der de diskuterte de økonomiske utsiktene. Finansminister Jan Tore Sanner (H) la ansiktet i alvorlige folder da han snakket om at Norge vil få stadig større pensjonsutgifter og lavere oljeinntekter. To dager senere snakket sentralbanksjef Øystein Olsen om de samme temaene i sin årstale.

Dermed oppstår det tre sentrale spørsmål som vil angå alle nordmenn de neste årene: Hvordan kan vi få flere nordmenn i arbeid? Hvordan skal norsk næringsliv omstille seg? Hvordan skal vi kutte i de offentlige utgiftene?

Det siste spørsmålet er kanskje det aller mest ømfintlige, for ingen politikere liker å snakke om kutt. Å snakke om kutt er nesten like upopulært som å ta til orde for å øke skattene.

Men det er ingen tvil om at kutt blir nødvendig. For det første vil vi etter hvert tjene mindre penger på oljen, fordi oljereservene avtar, fordi olje og gass kan bli mindre lønnsomt og fordi vi må redusere oljeproduksjonen av hensyn til klimaet.

For det andre er utviklingen ute i verden usikker. Siden Norge har en liten, åpen økonomi, er vi helt avhengige av det som skjer rundt oss. For det tredje får vi flere eldre de neste årene og større offentlige utgifter til velferd og pensjoner.

Hvor store kutt som må til, avhenger blant annet av om vi kan få flere i arbeid. Det vil være en stor fordel, ikke bare for norsk økonomi, men også for alle som faller utenfor arbeidslivet i dag. «De menneskelige ressursene» er mye mer verdt enn både oljen og andre naturressurser.

Regjeringen skal legge fram sin neste perspektivmelding i mai. Vi trenger en åpen og konkret debatt om norsk økonomi før den tid.