Giske-galskap i NRK

Saken oppdateres.

NRKs dekning av hvem som skal holde tale under markeringen av kvinnedagen i Trondheim 8. mars er et kapittel for seg, verdt å studere. Onsdag publiserte NRK.no en nyhetssak om dette, til følgende tittel: «Giske-varsler blir hovedtaler under kvinnedagen i Giskes hjemby». Tygg litt på den.

Ikke bare nevner NRK den omstridte trønderske mannlige politikerens navn to ganger i tittelen uten å gi hovedpersonen andre egenskaper enn å være Giske-varsler. Også i ingressen er det bare trønderen som nevnes, og det dramatisk, fordi «Samtidig som Trond Giske er aktuell for nye toppverv i Trøndelag Ap, er en av varslerne mot ham invitert til å være hovedtaler når kvinnedagen markeres på torget».

Først etter å ha nevnt den toppvervaktuelle tre ganger presenteres en av hovedtalerne på kvinnedagen i Trondheim ved navn. Hun presenteres som det vi i media er i ferd med å gjøre til hennes definerende karakteristikk, nemlig «som en av varslerne mot Trond Giske», som NRK skriver om Sunniva Andreassen.

På tv-nyhetene onsdag kveld luftet Andreassen frustrasjon over at uansett i hvilken sammenheng hun opptrer, så blir hun omtalt som Giske-varsler og nesten bare det. Det er ikke overraskende at medier lager sak på at Andreassen skal tale på kvinnedagen i Trondheim etter metoo. Det som er drøyt, er at det ser ut som om NRK prøver å gjøre kvinnedagen til Giske-dagen.

