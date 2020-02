Matbyen lever, regionen leverer

For meg ble tissedebatten et symptom på forfallet i NRK Radio

Det har vært ei fantastisk uke for Trondheim og Trøndelag. Mange har ergret seg over NRK og gledet seg over resten av den norske Grand Prix-finalen i Trondheim. Så har det vært Ski Tour, først i Meråker og i Granåsen i helga. Det er likevel som matsenter Trondheim og Trøndelag virkelig har markert seg i verdensklasse de siste dagene.

Verdien av å få stjerne i Michelin-guiden kan diskuteres, og det må være lov å mene at utdelingen får mye oppmerksomhet. Samtidig er det grunn til å minne om at mandagens avduking av nye stjerner i Norden var første gang «matbibelen» hadde et slikt arrangement i Norge. Det ga en fantastisk mulighet for trondhjemske kokker og trønderske råvareprodusenter. Verdien av at Trondheim stadig oftere omtales som matby nasjonalt som internasjonalt, kan knapt overvurderes.

Matrevolusjonen de siste åra gjør byen mer attraktiv både for fastboende og besøkende. Den gir stolthet over byen og regionen, med kokker, råvarer og produsenter på høyde med det beste fra utlandet, som det het før i tida, med lua i hånda. Ikke nå. Trondheim har fått landets største Reko-ring hvor du kan bestille og handle direkte fra matprodusenter over et stort spekter. Bondens marked, julemarked, Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen preger i økende grad bybildet gjennom større deler av året.

Til sammen er alt dette med på å fremme lokal og regional matkultur på en måte som er vel litt jubel, enten du foretrekker at maten er laget med pinsett eller grautsleiv. Etter at et hotell i Trondheim første gang fikk prisen for landets beste hotellfrokost, har nivået på frokost på hoteller i landsdelen generelt blitt hevet flere hakk. Noe av det samme preger nå utviklingen på byens restauranter.

Michelin-stjerner og økt oppmerksomhet og stolthet over mat og drikke i Trondheim og Trøndelag er verdt å feire. Fra de mest avanserte retter på stjernerestauranter til bedre tilgang på gode råvarer for folk flest, er vi inne i en av de få revolusjonene som Adresseavisen har applaudert på lederplass.

