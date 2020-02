La de syke røyke

Jeg smugrøyka første gang i 1998, året sigarettkonsumet per innbygger var på topp her i landet. Jeg og ei venninne sneik oss ut i langfri for å dele en stjålet Prince Mild. Vi skulle øve oss, så vi ikke dummet oss ut med hosting og harking om noen kule gutter skulle finne på å by oss på røyk på en fest. Det viste seg å være lurt tenkt. Ikke bare hosta og harka jeg, jeg ble rett og slett kjempedårlig. Grønn i ansiktet nærmest sjanglet jeg tilbake til samfunnsfagtimen på Rosenborg ungdomsskole. Der skalv jeg sånn på hånda at en omsorgsfull lærer sendte meg hjem.