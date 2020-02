Før syntes Inger (34) at trening var et ork. Nå deler hun hvordan det kan bli noe av det gøyeste du gjør

To vinmonopol er bra for Midtbyen

Saken oppdateres.

Midtbyen i Trondheim har slitt i flere år. Nå er det grunn til forsiktig optimisme. Midtbyen Management la i går fram tall som viser at omsetningen i butikker og restauranter innenfor elveslyngen økte med neste fem prosent i fjor.

Gledelig er det også at et overveldende flertall i formannskapet tirsdag avslo Polets søknad om å flytte utsalget fra Byhaven. Vi håper det betyr at de nå vil ta tilbake styringa over byutviklingen. Politikerne kan riktignok ikke tvinge Polet til å fortsette i de samme lokalene, men de har gitt et sterkt signal som Vinmonopolet bør lytte til. De er et statlig selskap og har et stort samfunnsansvar. Hvor de etablerer seg, betyr mye for bydeler og lokalsamfunn. Hvis det blir flere utsalg utenfor Trondheim sentrum, vil det trekke mer omsetning ut av bykjernen.

Politikerne vedtok for en del år siden en målsetning om at handelen i Midtbyen skulle få et kraftig oppsving. Det skjedde ikke. Tvert imot sank omsetningen både i 2017 og 2018. Politikerne har selv mye av skylden for at utviklingen gikk feil vei.

Handelsnæringen har klaget over vedtak som har ført til usikkerhet rundt kjøremønsteret og parkeringsmulighetene i sentrumsgatene. De har snakket mye om at det de kaller den opplevde tilgjengeligheten, er blitt dårligere. På den måten har de dessverre styrket inntrykket av at det er vanskelig å handle i Midtbyen.

Vi tror den viktigste årsaken til problemene i sentrum er den sterke kjøpesenterveksten som Trondheim opplevde i mange år. Den samlede omsetningen på City Lade og City Syd var på nærmere fire milliarder kroner i 2018.

Det er byens politikere som har ansvaret for at kjøpesentrene har fått vokse så mye. De sa til og med ja til etableringen av det nye kjøpesenteret Hangaren på Lade i fjor. Vi håper formannskapets avslag på Vinmonopolets søknad er et tegn på at politikerne vil justere kursen og føre en politikk som bidrar til vekst i Midtbyen.