Koronavirus: Skal jeg kjøpe billig sydentur eller hamstre Joika?

Saken oppdateres.

Selv om jeg ikke er smittet av koronaviruset, står jeg i fare for å bli smittet av koronaangst. Nå prøver jeg å ikke forpeste andre.

For ei uke siden skysset jeg nevøen min hjem fra trening på et klatresenter. Han kunne fortelle at hele familien muligens skulle til Nord-Italia på skiferie i påska.

– Nord-Italia? Har dere ikke hørt om koronaviruset, sa jeg til nevøen min.

Jo da, tenåringen hadde hørt om det. Men var ikke spesielt bekymret. Ikke i det hele tatt faktisk. Tanta, altså meg, var mer bekymret på daværende tidspunkt. Har ikke broder'n skjønt alvoret? Det er like før en pandemi rammer verden, det er som om spanskesyken står og skraper på dørene, og så skal hele familien med vitende og vilje reise rett inn i Korona-Land?

LES OGSÅ: Og jeg som trodde menn vil spre genene sine

Klatresenteret var også kilde til bekymring i mitt hode der vi satt i bilen på vei hjem. Et slikt sted, hvor hundrevis tar på de samme klatretakene, må jo være smittebombe numero uno.

– Nå må vi hjem, vaske hender og smøre oss med Antibac, befalte jeg nevøen min.

Heldigvis er han av en slik støpning at han er immun mot engstelige tanter. Min uro bet ikke på ham, og godt er det. Det er uklokt å bidra til massehysteri. Vi må holde hodet kaldt og opptre så vanlig som mulig, formaner statsministeren.

Samtidig er det vanskelig å ikke la seg påvirke. Mediene koker over av korona-stoff og bilder av helsepersonell i full vernerustning. Vi blir bedt om å ta en potensiell pandemi på alvor. Alle må gjøre sitt for å begrense spredningen av viruset som kan være dødelig for såbare grupper. Så nå stuper børsene, utenlandsreiser blir kansellert og sportsstevner avlyst. På jobben blir vi forespeilet hjemmekontor. Munnbind er blitt mangelvare, og desperate mennesker i storbyer tyr til plastposer over hodet og menstruasjonsbind klistret i ansiktet. En Saba Self Sit funker antakeligvis dårlig mot virus, men det gir et signal om at nå er det alvor.

For min del går koronaangsten i bølger. Forrige uke trykket jeg på min indre trygghetsalarm. Det var på tide å handle. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lenge rådet nordmenn til å fikse krigskasser i fall Norge blir rammet av en krise. En hockeybag med hermetikk, vann, ved, førstehjelpsutstyr, hodelykt, jodtabletter (i tilfelle atomulykker) og varme klær må til hvis en familie blir tvunget til å holde seg hjemme i et par, tre dager. Jeg har lenge tenkt at jeg må ta ansvar og fikse en slik beredskapsbag. Da jeg var i butikken før helga, var jeg derfor på nippet til å raske med meg hermetikk, havregryn og fyrstikker da jeg skulle handle taco. Men det ble med tanken.

I helga druknet den gryende redselen i Riesling. Jeg dro på fjellet sammen med to venninner. Vi diskuterte de nære ting over noen flasker vin. Som at Vendela Kirsebom skal gifte seg med Petter Pilgaard. Og ingen lungevirus fra Kina hadde sjanse til å innhente oss der vi gikk på ski oppover folketomme fjellsider, i fem minusgrader og frisk bris.

LES OGSÅ: Det er ikke Svartedauen, men lommeboka får svi

Tilbake i byen og i gang med ei ny uke, er jeg i gamblinghumør. Ikke engang en Obs-annonse evnet å vippe meg av pinnen. Matevarehuset i Trondheim reklamerte nemlig for hermetikk-klassikerne Joikakaker og Snurring på tilbud. I stedet har jeg begynt å surfe på nett etter rimelige flyturer. Økonomer og fagfolk i reiselivsbransjen antyder at koronaviruset, og forventninger om lavere økonomisk vekst, kan føre til lavere priser på flyreiser. Kanskje det er nå jeg har sjansen til å finne en billig sydentur? Skal jeg gamble på at koronaen har dempet seg til fellesferien?

Tida vil vise hva som var det klokeste valget: Joika eller Granca?

Det eneste positive med koronatrusselen, er at den setter i-landsproblemer i skyggen. Det er ikke mange månedene siden skjeggkre forårsaket søvnløse netter hos folk. Insektet er verken farlig for mennesker eller bygninger, likevel var mediene pepret med nyheter om det sjarmløse krypet. Skjeggkre framsto som verre enn både pest og kolera. I disse dager får vi det inn med teskje: Det finnes verre ting.