Norge må også ta sitt ansvar for flyktningene

Fremskrittspartiet frykter at svært mange skal komme hit til landet slik som i 2015 og 2016 og vil stenge grensene. Partiet foreslår blant annet at flyktninger som kommer via Tyrkia, ikke skal kunne krysse Norges grenser for å søke asyl, men sendes tilbake til Tyrkia. Sjansen for at Tyrkia skal gå med på det, er svært liten. Debatten må ikke bli en konkurranse om å være strengest i klassen, men en edruelig diskusjon om hvordan vi best kan samarbeide om å løse utfordringer en flyktningkrise medfører.

Siden desember har om lag én million syrere vært fordrevet på grunn av krigshandlinger nordvest i Syria. Det skyldes en regimeoffensiv støttet av Russland. Mange syrere har flyktet mot den tyrkiske grensen. Tyrkia har allerede tatt imot flere millioner mennesker etter at de inngikk en avtale med EU om å internere flyktninger og migranter. Etter at tyrkerne lettet på grensekontrollen, har titusener krysset grensen mellom Tyrkia og Hellas. Siden Hellas har stengt grensene, er mange fanget i et slags ingenmannsland. Eksperter mener Tyrkias president Erdogan bruker flyktningene for å presse Nato til å støtte Tyrkia i krigen mot Assad og russerne.

Nå går alarmen i Frp. De vil gjøre Norge mindre attraktivt for flyktninger og migranter. Partiet fremmet i går ti forslag i Stortinget, blant annet at flyktninger som ikke har vært forfulgt i Tyrkia, ikke skal ha rett til å få asylsøknaden behandlet i Norge. I 2015 hadde Norge regler som gjorde at man ikke behandlet søknader fra folk som kom fra Russland, som var oppfattet som et trygt land. Nå ønsker Frp de samme reglene for Tyrkia, og Høyre er positive til forslaget.

Det er nødvendig å diskutere hvordan Norge kan bli best mulig rustet til å håndtere utfordringene her hjemme, samtidig som vi jobber for løsninger i nærområdene. Men det kan ikke bety at vi ensidig lemper byrdene over på andre land og på flyktninger som er en del av et storpolitisk spill. En ny flyktningkrise krever at Europa samarbeider bedre enn det som var tilfellet sist. Frps forslag minner lite om det.

