Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Målet er å tilrettelegge enda bedre for en bred, folkelig og opplyst debatt for og av folk som bryr seg om regionen vår. På midtnorskdebatt.no skal du finne de største og viktigste debattene i vårt nedslagsfelt. Nettstedet byr også på alle de morsomme, harmdirrende, oppgitte eller oppglødde utspillene om stort og smått som folk er opptatt av. Vi ønsker debatt om alt fra det nyeste innen forskning til hverdagsutfordringer som sjelden når fram i TV-debattene eller i riksavisene.

Det er tre grunner til at Adresseavisen nå satser ekstra på debatt:

1: I ei tid der tilliten til landets folkevalgte synker, mener vi at det er viktig å tilby en plattform der vanlige velgere kan komme til orde og kreve svar fra politikere og andre beslutningstakere. Hos oss skal det være høyt under taket og rom for sterke meninger, samtidig som vi unngår personangrep og hets.

2: Stadig flere leser vårt debattstoff, våre kommentatorer og spaltister. Nå samler vi alt på ett nettsted, slik at det blir lettere for våre lesere å få oversikt – og selv delta i debatten.

3: I vår avis har vi en sterk tradisjon for å slippe mange til på debattplass, enten det er bonden fra Røros, alenemoren fra Stjørdal, gründeren fra Fosen, forskeren fra Trondheim eller lokalpolitikeren fra Røyrvik. Vi fortsetter i det samme sporet. Denne miksen er svært viktig for å oppfylle samfunnsoppdraget. Ikke alle når frem på nyhetsplass – nå rydder vi mer plass for dem!

Selv om vår nysatsing midtnorskdebatt.no er digital, fortsetter vi med debattstoff også i papiravisa, akkurat slik som før. Forskjellen er at vi fremover vil publisere flere debattinnlegg enn i dag, og at noe vil bli publisert utelukkende digitalt.

Vi ser frem til enda flere gode, opplysende, morsomme og sinte debattinnlegg fra dere i tiden som kommer!

