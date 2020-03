Uverdig rettssak mot Assange

Saken oppdateres.





I et leserinnlegg i Adresseavisen tirsdag refset Arne Skavlan norsk presse for ikke å skrive mer om rettssaken mot Wikileaks-grunnlegger og varsler Julian Assange som pågår i England i disse dager. Det er betimelig kritikk, selv om det har vært en viss dekning i flere norske medier.

Uavhengig av hva man mener om Assange som person, hans metoder og beskyldningene mot ham for å ha påvirket presidentvalget i USA, er rettssaken mot ham som startet i England sist uke en trussel mot ytringsfriheten og elendig reklame for rettssikkerheten.

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk PEN har levert skriftlig protest mot at Assange utleveres til USA. Organisasjonene frykter dessuten at en lang fengselsstraff for Assange vil bidra til å skremme andre kilder fra å bringe frem informasjon som kan bidra til kritisk søkelys på myndigheters maktbruk.

Det var i 2010 at Wikileaks og Julian Assange slo ned som en bombe i mediebildet med publisering av en video hvor amerikanske styrker i Irak skjøt to journalister fra Reuters. Så beskjøt de en bil som kom for å hjelpe, så til sammen 12 personer ble drept. Samme år publiserte de avslørende materiale fra krigen i Afghanistan som fikk Morgenbladet til å skrive en leder med tittelen «Hatten av for Wikileaks».

Selv om Assanges utvikling som varsler og journalist og spørsmål rundt forsvarlig publisering kan diskuteres og kritiseres, er behandlingen av ham etter at han ble arrestert i 2019, svært problematisk. Rapporter fra rettssaken hvor Assange ikke får sitte med sine forsvarere eller ha fortrolige samtaler med dem, er alarmerende. At tiltalte må følge saken bak en glassvegg, gir assosiasjoner til beryktede regimer og kler en sak om ytringsfrihet dårlig.

Hvis Assange utleveres til USA og dømmes til mange år eller resten av livet i fengsel, vil det være et svært alvorlig anslag mot ytringsfriheten. Derfor er det god grunn til å følge med på og skrive om Assangesaken. At han er en kontroversiell skikkelse, må ikke overskygge de viktige prinsippene som står på spill.

