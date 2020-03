Solberg var sent ute med koronagrep

Line må stenge i to uker: – Det er fullstendig krise

- Vi føler nærmest at vi er i en krig. Du blir ikke skutt på gata, men du står i fare for å miste huset og jobben.

Nytt godteri i butikkhyllene: – Dette her var jo skikkelig digg!

Det var på tide at statsministeren kom med kraftfulle, nasjonale korona-tiltak.

Jeg har ikke anledning til et uendelig antall fraværsdager med «sykt barn»

«Heldigvis har idrettens folk skjønt at det er noe som er viktigere enn seier og tap, penger og prestasjoner»

Saken oppdateres.





Mens koronaviruset gradvis har lammet det norske samfunnet, har det ikke vært betryggende å se hvordan den politiske ledelsen har håndtert krisen. Mens Danmarks statsminister onsdag varslet drastiske tiltak som stenging av alle skoler og barnehager, har statsminister Erna Solberg virket mer avventende med å sette inn nasjonale tiltak for å begrense smitte. Det skapte uklarhet, da det var behov for klare linjer. Torsdag kom hun heldigvis på banen med mer tyngde og flere kraftfulle tiltak.

Da den danske statsministeren varslet drastiske tiltak, var det færre registrerte tilfeller av koronasmitte i Danmark enn i Norge. Tidobling i antall smittede fra mandag til onsdag førte til en historisk tale av statsminister Mette Frederiksen. «Alles adferd blir helt avgjørende» sa hun og oppfordret danskene til å stå sammen ved å holde avstand. Hun understreket viktigheten av å handle i dag heller enn å vente, for sikkerhets skyld.

Torsdagens pressekonferanse med Erna Solberg tyder på at regjeringen har sett til Danmark. De mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid, varsler forhåpentligvis en mer offensiv holdning. Beslutningen om å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner kunne ikke lenger være et lokalt anliggende. Spørsmålet er om det burde ha skjedd raskere.

Under andre verdenskrig gjorde den britiske regjeringen suksess med slagordet «Keep calm and carry on», eller «Ta det med ro og fortsett som før», for å styrke moral og samhold i befolkningen i en dramatisk situasjon. En slik flegmatisk ro kan være betryggende i mange kriser, men når det gjelder å begrense en pandemi som vi ikke aner rekkevidden av, er det mer betryggende å være tydelig, synlig og føre var.

Vi kan ikke ta på hverandre, men vi må ta vare på hverandre, sa Erna Solberg torsdag. Det innebærer at vi må unngå å hamstre unødig eller opptre på måter som kan forsterke krisen. Vi er enig med Solberg i at det er usolidarisk å hamstre i en slik situasjon. Torsdag opptrådte Solberg med den autoritet og det alvor som situasjonen krever. Det var sannelig på tide.

Les flere aktuelle lederartikler fra Adresseavisen