Jeg holdt hodet kaldt på Kiwi. I hvert fall ei stund

Saken oppdateres.

Torsdag forlot trøndere hjem og jobb - midt på dagen - for å handle. Nyhetene om at Erna ville trykke på den store korona-knappen og innføre portforbud, fikk folk til å rykke ut til nærmeste butikk for å sikre seg.

Selv hadde jeg hjemmekontor, men dro en tur på butikken i lunsjen for å handle middag til ungene kom hjem fra skole og barnehage. Og for å være ærlig: Jeg hadde på følelsen av at det kom til å bli ekstra rush på butikken etter jobb. For å unngå kø, dro jeg altså tidlig. Da jeg svingte inn på p-plassen til Kiwi ante jeg at noe var i gjære. Den var helt full midt på blanke formiddagen. Vel inne kunne jeg konstatere at folk hadde begynt å hamstre. Aktiviteten var høyere enn i julehandelen. Hyller var tomme for brød og personalet sjauet så svetten rant.

Statsministeren, myndighetene og matvarekjedene har advart mot hamstring. Vi må dele solidarisk så alle får. Det er mer enn nok mat på lager og forsyningen er god. Dessuten er det ikke spesielt smart å stimle sammen i store grupper når smittebegrensning er hele poenget med å stenge nesten alle dører. Da jeg for noen dager siden leste om stjørdalinger som bedrev villmannshandling, var den første innskytelsen at "nå må folk ta seg en bolle". Eller i det minste holde hodet kaldt.

Derfor holdt jeg hodet kaldt på Kiwi-en. I hvert fall forbi frukt- og grøntavdelinga. Men synet av andre som stappet handlevognene fulle av toalettpapir og brød, rykket meg ut av fornuften. Om ikke vill hamstring, så plukket jeg med meg, noe beskjemmet, en del ekstra. Og sikret fredagstacoen. En annen kunde fortalte meg at hun hadde vært på Obs, og der var det kommunistiske tilstander med "brødkø" som slanget seg helt nede i klesavdelinga. Mannen foran meg i køa skilte seg ut. Med kun en sekspakning øl i hånda beholdt han åpenbart roa. Men rett før han skulle betale, løp han og hentet et par ekstra bokser Dahls. Sikringskosten var berga.

Noen timer senere samme dag konstaterte jeg at hamstrehysteriet var den store snakkisen på sosiale medier. Hamstrere ble omtalt som egoistiske, lavpannede tullinger som bare tenker på seg selv. I en krise må vi stå sammen, vi må vise at vi er "hel ved", og ikke rane Rema for dopapir, Klorin og lapskaus, er fortsatt gjennomgangstonen.

Jeg forstår sinnet. Men samtidig må vi bære over med folk. Hele samfunnet befinner seg i en dramatisk situasjon med ukjent utfall. Vi står midt oppi det som kan være den verste virusepidemien i nyere tid. Tilværelsen har plutselig blitt uoversiktlig. Det setter i sving sterke følelser. Folk blir redde og rådville, og angsten slår ut i hamstring. Vi engster oss for våre eldre og kronisk syke som ikke må bli smitta. Vi er bekymra for familiemedlemmer i utlandet. Kommer de seg hjem? Vi er redde for hvordan det skal gå med økonomien, arbeidsplassene og samfunnsfunksjoner som vi alltid har tatt for gitt. Millionene renner ut og mange er allerede permittert. Unntakstilstand fostrer stresshormoner, og da er det naturlig at en fersk far kjøper med seg noen ekstra bleiepakker og at ei alenemor sikrer seg to vinkartonger på Polet.

Sannsynligvis vil situasjonen stabilisere seg. Når den globale hestekuren nå er i gang, en kur som i det minste er bra for klimaet, vil de fleste erfare at de takler brasene. Da vil forhåpentligvis trangen til hamstring dempe seg. Blikket vil nok vendes mer utover, og jeg tror brorparten vil opptre solidarisk og rasjonelt. Bare se på Frosta-samfunnet, som har vært korona-isolert lenge. De stiller opp for hverandre og finner løsninger til det beste for fellesskapet. Naboer handler for andre naboer som ikke selv kan dra i butikken.

Allerede ser vi at mange går ei ekstra mil for å holde hjulene i gang, både som arbeidstakere og privatpersoner. Noen tilbyr barnepass, andre lager systemer for hjemmundervisning. Nå gjelder det at alle drar i samme retning. Vi må kutte ut hamstringa og respektere alle restriksjoner, slik at samfunnet kan komme på fote fortest mulig. Selv om situasjonen er alvorlig og kritisk for en del, får vi andre klamre oss til gutta på skauens mantra under krigen: Det vil helst gå godt.