Raser alt nå, etter Frps exit fra regjering?

Og da tenker jeg ikke alene på at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, selv om det også er trist som faen. I førti år jobbet tusenvis av tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer i Frp for å innta maktens korridorer, kongens bord. Hvorfor? Jo, nettopp for å utgjøre en forskjell, påvirke og stanse den evigvarende statliggjøringen av Norge. Ingen partiledere, ingen folkevalgte, ingen tillitsvalgte, ingen partisympatisører eller partimedlemmer har fått så mye tyn som Frps. I tiår har vi gått spissrotgang og hengt i galgen, men vi har gått videre med en uovervinnerlig tro på politikk og løsninger.