NRKs arkiv må være tilgjengelig for folket

- Alle må være mentalt forberedt på at skolestengningen kan vare lenger enn to uker, sier kunnskapsministeren

Hvor hekta er du på TV-serier? Ta testen her!

Hotellet sto opp fra de døde for to år siden. Nå har koronaviruset stengt det

Jetstrømmen legger seg rett over Trøndelag. Det vil merkes på været

Kriseforliket er et viktig skritt

Når alt dette er over, vil Rosenborg vinne

Saken oppdateres.





Inntil nylig har en betydelig del av NRKs arkiv vært tilgjengelig for så vel folk flest som forfattere, forskere og journalister og andre på jakt etter historisk innhold gjennom NRKs nettspiller. På grunn av resultatet av forhandlingene mellom NRK og Norwaco, som representerer rettighetshaverne, er tilbudet nå kraftig redusert. En av de gode grunnene for en nasjonal allmennkringkasting finansiert av folket, er at NRK gjør den historiske kulturarven de sitter på tilgjengelig.

NRK presenterte det som en gladsak i 2013 at en avtale mellom NRK og Norwaco ville sikre tilgang til alt tilgjengelig materiale produsert eller finansiert av NRK mellom 1960 og 1997. Digitaliseringen av NRKs arkiv og en bred formidling av det, er en del av NRKs kjerneoppdrag. Et eget punkt i NRK-plakaten sier at «NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne».

Forrige avtale løp i seks år til utgangen av 2019. Avtalen som har fungert siden nyttår, medfører anslagsvis en halvering av det historiske materialet på NRKs nettspiller, skriver Aftenposten. Det er uakseptabelt og utidsmessig at NRK svekker tilgangen til sitt arkiv. En av fordelene med digitalisering er å gjøre historisk materiale tilgjengelig for flere, slik en rekke norske aviser har gjort.

Det er fortsatt mulig å finne og se «Jul i Skomakergata», «Fleksnes» eller Fjernsynsteaterets tv-serie av Olav Duuns «Medmenneske» i arkivsamlingen på NRKs digitale spiller. I disse tider hvor interessen sannsynligvis blir større enn på lenge for å se klassiske øyeblikk fra norsk fjernshistorie, er det en viss trøst. Likevel er det svært betenkelig at tilgangen til arkivmateriale siden nyttår er mer enn halvert, fra 17 000 timer til 8 000 timer med opptak fra perioden 1960–97.

NRK sparer sikkert penger på en mindre omfattende avtale med rettighetshavere. 8000 timer gir faktisk mulighet til å se på gamle arkivopptak sammenhengende i rundt 11 måneder. Alle som har lett i arkiv, vet imidlertid at jo større huller det er i arkivet, jo dårligere og mindre brukervennlig blir det. NRK får i 2020 et tilskudd på 6,4 milliarder kroner. Hvis de må spare, bør de gjøre det på andre måter enn å redusere tilgangen på kulturarven de er satt til å forvalte.