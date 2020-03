Nå trenger næringslivet deg mer enn noensinne

Markus (5) er alene i barnehagen og får all legoen for seg selv

Saken oppdateres.

Men det blir stadig tydeligere hvor krevende dette vil bli for næringslivet. Mange må holde seg hjemme, usikkerhet fører til at mange virksomheter bremser der de kan, og da stopper det opp hos deres leverandører også. Slik kan kjeden fortsette i en skummel retning.

For når krisen er avverget – noe vi er nødt til å håpe skjer så fort som mulig – trenger vi fortsatt arbeidsplasser!

I tillegg til pandemi er det andre utfordringer som også må håndteres. Vi blir flere mennesker som trenger mer mat og energi, naturmangfoldet er under press, og vi bruker opp flere ressurser enn kloden klarer å regenerere. Man kan bli helt oppgitt og handlingslammet. Noen må gjøre noe!

Men hvis ikke en gang de med makt og penger har svaret, hva skal vi vanlige folk gjøre?

Jeg har en god nyhet: Du kan bidra, selv om du hverken er rik eller mektig.

Det store spørsmålet er hva vi skal leve av i fremtiden. Hva skjer hvis vi må stanse oljepengepumpa i og rundt havet? Det er ikke enkelt å si hva det skal være tjue år fra nå.

Heldigvis er det mye på gang. I Trondheim har vi store kunnskapsmiljøer som NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital. Her jobber folk med unik kompetanse med nye, bærekraftige ideer og teknologier som kan løse utfordringer innen både helse, energi, klima, og matproduksjon.

Men det er ikke enkelt å ta disse løsningene frem til produkter og tjenester som kan selges, og dermed skape lønnsomme arbeidsplasser.

Du kan hjelpe, og akkurat nå er det viktigere enn noensinne!

De som tar nye ting fra idé til lønnsom virksomhet, kalles populært startups, og i Trondheim er det mange av dem. Men bare rundt ti prosent av dem lykkes i markedet. Hvorfor er det så vanskelig, og hva skal til for å øke det tallet?

Det som er sikkert, er at de aller fleste startups trenger hjelp. Det tar nemlig tid å ta en god idé frem til et produkt eller en tjeneste som noen vil betale for. Men i tiden før pengene kommer inn, må de betale lønn, husleie og utviklingskostnader. Så de trenger penger, men de trenger også kunnskap og erfaring. De trenger et nettverk av flinke folk, de trenger å forstå brukerne og hva som er viktig for dem, og de trenger ærlige tilbakemeldinger som de kan lære av. Og aller mest trenger de kunder, så tidlig som mulig!

En veldig enkel ting du kan gjøre, er faktisk å bli investor. Hvis du tar de kronene du kanskje ville brukt på Lotto eller en kveld på byen og derfor har råd til å tape, kan du bli med på folkefinansiering i stedet! På Folkeinvest.no vil du enkelt finne spennende selskaper som ønsker kapital, og minstebeløpet er ofte godt innafor Lotto-budsjettet.

Selv om bare én av ti startups lykkes, er det likevel mye høyere sannsynlighet for å tjene penger på investeringen enn på Flax-lodd, hvor sannsynligheten er én til 600 000. Dessuten er det gøy! Du kan invitere venner på investorkveld (når koronarestriksjonene er over) og samarbeide om å finne gode startups. Invester i noe du har tro på!

Det er dessuten mye du kan bidra med utover penger. Nye løsninger må testes på ekte brukere underveis. Er nettopp du en av dem? Kanskje du eller arbeidsplassen din er perfekt som første kunde? Kom igjen, ta sjansen på å være tidlig ute! Den første kunden er gull for en startup.

Hvor finner vi disse startup-ene, da? Nå er det blitt enklere enn noensinne. Folkeinvest er allerede nevnt, men når vi om en stund kan samles igjen, kan du også ta en tur innom for eksempel DIGS eller Work-Work. Adressa og andre medier skriver ofte om startups, og du finner dem på sosiale medier. Tro meg: Disse bedriftene vil veldig gjerne høre fra deg, lære av deg og se at du bryr deg.

Vi hører ofte at vi må heie på gründerne, men det er ikke nok. For selv om vi ikke helt vet hva vi skal leve av fremover, vet vi at noen jobber utrettelig med det. Vi andre får hjelpe til så godt vi kan!

Helle Moen er ny spaltist i Adresseavisen. Hun er også styremedlem Folkeinvest AS, som omtales i denne spalten. Til daglig er hun regiondirektør i EGGS Design.

