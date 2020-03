Kaggestad angriper toppidrettens eksklusive ordning. Mener det sender et dårlig signal

Saken oppdateres.

Blant overskriftene i norske aviser denne uka som jeg aldri hadde sett for meg, er Dagbladets: «Ber Heimevernet om hjelp mot hyttefolket». Det låter som en scene fra en katastrofefilm jeg helst ikke vil se. Når dette er over, vil kanskje vår tids Margit Sandemo skrive «Sagaen om Hyttefolket».

Vi er mange som tilhører eller kjenner godt til dette folket. I fleksible yrker jobber de ofte «hjemmefra» siste arbeidsdag i uka, eller forsvinner sånn rundt lunsj på fredag. Påfallende mange nordmenn er hyttefolk. De reiser ikke på måfå, eller i hytt og vær til hytter og vær ved fjord og fjell.

Det klassiske norske uttrykket «hytt og vær» har lange tradisjoner, brukt av Knut Hamsun alt i 1890 i «Sult», som «i hyt og veir». En eller annen gang på 70-tallet ble uttrykket blandet med et annet norsk uttrykk, «død og pine». Jeg har aldri vært av dem som har irritert meg over voksende bruk av «hytt og pine», men heller sett det som en frisk, artig feilkobling. Nå har tida for alvor innhentet feilen og gitt den en ekstra dimensjon. Hyttefolk skaper pine.

Og ikke nok med det, som selgere av kjøkkenutstyr på Martnan pleide å si. Den tredje, og mest humoristiske feilkoblingen av uttrykket, har plutselig blitt skremmende aktuell. Den har jevnlig vært i bruk siden 90-tallet i norske medier, og vil få en ny vår om ikke hyttefolket står imot pinen: Hytt og gevær.

