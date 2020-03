Sykehuset vokter dørene, men ikke for dem som trenger hjelp

Saken oppdateres.

Det er vel feil å si at pressen stimlet sammen i disse tider, også vi må holde forskriftsmessig avstand til hverandre. Vi var uansett samlet utenfor St. Olavs Hospital da sykehusdirektør Grethe Aasved inviterte til pressekonferanse på sykehuset fredag.

At pressekonferansen ble arrangert utendørs, er temmelig illustrerende for dagens situasjon. Sykehuset vil ha kontroll på absolutt alt og alle som kommer innenfor dørene. Koronaviruset skal for all del holdes utenfor, med mindre det kommer inn med pasienter som trenger behandling.

Som alt ellers i Norge i dag var rammene rundt pressekonferansen alt annet enn vanlige. Det vil si, kaffen var på plass, denne gangen i termokanner utenfor 1930-bygget. Sykehusets presseansvarlige hadde ikke glemt at journalister fungerer best på koffein.

Sykehuskvartalet på Øya minnet om en spøkelseslandsby. Som i Trondheim forøvrig var det få som var ute foruten oss og sykehusledelsen. Rett overfor 1930-bygget ligger 1920-bygget. Der har jeg i hele høst deltatt på hjertetrim to ganger i uka. Da var det alltid folk inn og ut av disse bygningene. Hva gjør de nå, hjertepasientene på rehabilitering?

Her kommer de neppe inn lenger, i likhet med pårørende og andre besøkende til pasientene. De mange inngangsdørene voktes av sykehusets egne vektere og et frivillig vaktmannskap med om lag 30 FN-veteraner. En av dem, Per Woldseth, passet på inngangen til Kvinne-barn-senteret. Libanon-veteranen er beredt til å holde vakt så lenge det kreves. Han er stolt over at veteranene kan gjøre en samfunnsinnsats, forteller han.

Sykehusdirektørens hovedbudskap er at sykehuset har kontroll og er godt rustet til å ta imot den ventede bølgen av koronapasienter. Hvis Folkehelseinstituttets estimater for et middelscenario slår til, vil det være innlagt opp mot 150 pasienter samtidig på St. Olavs hospital. Sykehuset har kapasitet til å ta imot det dobbelte. Selv om det er vanskelig å forholde seg til alle disse estimatene og prognosene, er det betryggende å høre at sykehusledelsen er trygg på at kapasiteten er mer enn god nok.

Hovedutfordringen er å holde sykehusets 10.500 ansatte mest mulig friske, slik at sykehusets avdelinger og respiratorer kan være fullt ut operative. En annen utfordring er tilgangen på smittevernutstyr. Fredag gikk ryktene om at 200.000 operasjonsmunnbind var på vei. Det er i grevens tid.

Et annet viktig budskap fra sykehusdirektøren er at sykehuset fortsatt er åpent for alle som trenger øyeblikkelig hjelp. Sykehuset har redusert en god del av den vanlige driften. Planlagte operasjoner og behandling som ikke anses som helt nødvendig, er satt på vent. Sånn sett er akuttkapasiteten faktisk enda bedre i dag enn i en normalsituasjon. Dette er viktig budskap fra Aasveds side.

For å gjenta, selv om dørene inn til sykehuset er strengt bevoktet, er de som trenger det fortsatt velkomne. Om du skader deg, om blindtarmen er betent, om hjertet slår krøll på seg - nøl for all del ikke med å be om hjelp. Sykehuset er åpent, selv om en kan få inntrykk av noe annet.