Viktigst nå er å ta godt vare på de svake

Vi kan være uenige om mye når koronakrisen herjer Norge og verden. Det er ekstremt vanskelig å si om tiltakene er for strenge, for milde eller akkurat passe. Men én sak tror jeg de fleste er enige om: Kvaliteten på et samfunn må måles ut fra hvordan det behandler sine svakeste. I krisetider er hensynet til dem som ikke har det så enkelt, enda viktigere enn ellers.