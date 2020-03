Ta lærdom av helga og hold avstand

Her er ekspertenes app-anbefalinger for styrketrening

Saken oppdateres.

Skal tiltakene mot smittespredning ha best mulig effekt, er det avgjørende at alle har god hånd- og hostehygiene og begrenser sosial aktivitet. Det viktigste budskapet vi må lytte til nå, er at vår egen oppførsel er den mest effektive måten å begrense koronasmitten på.

Etter ei drøy uke med stengte skoler og barnehager, lukkede treningssentre, hytteforbud og nedstengning av alle aktivitetstilbud, var det naturlig at trondhjemmere rykket utendørs i finværet i helga. Sin vane tro, dro dessverre «alle» ut samtidig. Adresseavisen og andre medier rapporterte om overfylte parkeringsplasser ved populære utfartsområder, ulovlig parkering og yrende liv langs Piren, på Marinen og Bakklandet. I sosiale medier er det mange som raser over hensynsløs framferd i matbutikkene, aktivitet på idrettsbaner og joggere som ikke holder god nok avstand til gående.

Per i dag er det ikke portforbud i Norge, slik det er i flere andre europeiske land. Heldigvis er det fortsatt slik at vi kan ferdes utendørs. En gåtur, skitur og joggetur er godt for helsa, mentalhygienen og husfreden i en krisetid.





Tilliten myndighetene viser oss, krever imidlertid at vi respekterer og følger myndighetenes råd og regler. Samtidig må folk som blåser ut i sosiale medier besinne seg. Aggresjon, skuling og overvåkning sprer unødig engstelse og dårlig stemning. Like fullt er det viktig at alle tar situasjonen på alvor og fortsatt holder avstand. Alle betaler en høy pris når samfunnet stenges ned, men noen må svi mer enn andre. For å hindre at mange mennesker blir syke samtidig og helsevesenet blir overbelastet, må alle vise solidaritet. Da bidrar vi samtidig til at samfunnet kommer fortest mulig på fote igjen.

Vi har tro på at trøndere tar lærdom av denne utfartshelga slik at vi unngår det samme scenarioet kommende helg. Bruk sunn fornuft, spre aktivitet utover dagen, start turen hjemmefra og om mulig legg turen til mindre befolkede områder. Det er synd hvis noen ødelegger for flertallet. Dersom vi ikke skjerper oss, kan nasjonale myndigheter få grunn til å innføre strengere regler.

