Samme regler må gjelde for alle som jobber dugnad

Ikke føl skam over at du ikke fikser koronaklemma

Saken oppdateres.

Vi må alle sammen følge tiltakene som begrenser koronasmitten. Hvis vi skal lykkes med den nasjonale dugnaden som må til, er det viktig at vi oppfører oss så likt som mulig, at vi gjør som myndighetene sier.

Men hva skal vi gjøre når lokale og sentrale myndigheter opptrer ulikt? Da blir vi forvirret. Det har vi ikke godt av akkurat nå.

Denne tanken slo meg med full kraft da jeg så at utallige kommuner omkring i landet har innført strengere begrensninger på bevegelsesfriheten vår enn regjeringen. Oppdal og Rennebu er to av mange.

Hvis du for eksempel bor i Rennebu, tar en svipptur over kommunegrensen og kommer tilbake, må du øyeblikkelig i karantene i 14 dager. Det finnes riktignok noen unntak fra disse bestemmelsene, men mye tyder på at de bryter med norsk lov.

Kommuneoverlegen i Rennebu, Arne Opdahl, forsvarer dem likevel med nebb og klør. - Helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland kan bare gå og legge seg. De sentrale myndighetene har dolka oss i ryggen og svekka vedtakene vi har gjort, sier han til Avisa Sør-Trøndelag.

Opdahl uttaler seg slik fordi regjeringen misliker at ulike kommuner innfører ulike tiltak. Monica Mæland (H) sa tirsdag at de arbeider med en veiledning for kommunene. Den bør også inneholde signaler om at landsdeler eller kommuner som er i spesielle situasjoner, kan innføre spesielle tiltak. Frosta, som tidlig ble spesielt hardt rammet av koronasmitte, innførte egne, strenge tiltak som ble en suksess. Slikt må regjeringen og helsemyndighetene selvfølgelig støtte.

Opdahls uttalelser er uansett problematiske. De kan nok slå an i Rennebu, men bidrar de til den nasjonale dugnaden? Skal ministre som gjør en enorm innsats og hele tida foretar vanskelige avveininger, gå og legge seg? Er ikke poenget nå at vi skal stå sammen? Da må både kommuneoverleger, ordførere og alle vi andre respektere de tiltakene som er innført.

Noen mener det er tull at vi ikke får dra på hytta. Andre mener alle burde hatt portforbud. Men akkurat nå kan vi ikke leve slik vi selv mener er best. Vi må følge myndighetenes pålegg, selv om vi ikke er enige i dem.

Noen vil innvende at vi har lokalt selvstyre her i landet. Ja, og det er utmerket at kommunene selv bestemmer over sine egne saker. Men det finnes grenser. Vi er én nasjon, og vi har ett nasjonalt lovverk.

Kommunene som innfører egne begrensninger, sier at smittevernloven gir dem hjemmel for å gjøre det. Det stemmer, et stykke på vei. Men Grunnloven sier at «enhver som oppholder seg lovlig i riket, fritt kan bevege seg innenfor rikets grenser».

LES OGSÅ: De strenge tiltakene har hindret smitte

Lovverket har flere paragrafer som kan tolkes på ulik måte. Derfor må vi nesten lytte til dem som forstår seg best på slikt. Jusprofessor Hans Petter Graver er en av Norges fremste eksperter på området. Han sa til Adresseavisen denne uka at det er en ulovlig frihetsberøvelse å sette friske folk i karantene.

Kommuneoverlege Arne Opdahl sa samtidig at det er «amatørskap» å mene noe slikt. Ordførere i Nord-Norge, der «søring-karantenen» skaper heftig debatt, har sagt at de gir blaffen i jusprofessorer. Betyr det at de gir blaffen i loven, eller at de mener de kan lovverket bedre?

Hans Petter Graver skrev nettopp en kommentar i nettavisen rett24, der han påpeker at «de mest kontroversielle bestemmelsene er regler som forbyr folk utenfra kommunen å reise inn til kommunen, eller pålegger de som kommer fra andre steder å oppholde seg fjorten dager i karantene».

Han mener smittevernloven ikke gir tilstrekkelig hjemmel for alle de kommunale tiltakene og at «kommunen ikke kan forby innreise til kommunen eller pålegge innreisende karantene». Graver tror også at enkelte kommuner kan få et erstatningsansvar. Mange bedrifter omkring i landet taper store beløp på restriksjonene som er innført. Oppdal har nå den høyeste arbeidsledigheten i Trøndelag.

Kommunene kan innvende at vi må legge juridiske spissfindigheter til side. Det er mye viktigere å hindre at smitten sprer seg. Jeg er enig i det, men vi er i samme båt, ikke bare i hver enkelt kommune, men i hele Norge. Da må de samme reglene gjelder for alle som sitter i båten. Ellers kan det bli krangel blant båtpassasjerene.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her