Takk til de som tar vare på musikken

Saken oppdateres.

Det varmer å se hvordan en krise som den vi er inne i, også kan få fram gode krefter og oppfinnsomme løsninger til glede for mange. I ei tid med sterke begrensninger på sosialt samvær og felles opplevelser, er det oppløftende å se hvordan musikere og arrangører nekter å være stille og heller tilbyr levende musikk på høyt nivå på digitale plattformer.

Brakkesyke, Moskus Sessions og Koronerulling er noen av navnene på en voksende strøm av gode musikalske tiltak som kan strømmes gjennom sosiale medier, mediehus som Adresseavisen eller andre kanaler. Trondheim er langt framme i denne løypa, som teller alt fra hjemmesnekra konserter i sofaen filmet med mobiltelefon, til imponerende produksjoner visuelt og lydmessig fra intimscenen til Moskus i Olav Tryggvasons gate.

Musikk er kanskje ikke det som kommer i første rekke for mange i en unntakstilstand som dette. Samtidig gir langvarig krisetid også behov for å fylle noe av tida med noe annet enn krise. Noen søker til puslespill og håndarbeid, andre til bøker, film eller musikk for åndelig påfyll eller adspredelse. Levende musikk har til nå først og fremst vært en analog glede, men sannelig kan det fungere forbløffende bra digitalt også.

Denne uka leverte trønderske band som Sugarfoot og Stage Dolls flotte konserter på Moskus, hvor flere tusen mennesker så og hørte samtidig. Flere kommenterte underveis i et lokale som bare tar rundt 80. Publikum kan chatte til musikken, uten at det blir den forstyrrende småpraten på konsert. Vi kan oppleve fellesskap også når folk sitter hver for seg. Frivillig betaling gjør at hardt prøvede frilansutøvere også kan tjene litt i harde tider. Tidligere fotograf for Adresseavisen, Erlend Ropstad, spilte med lignende opplegg på Sentralen i Oslo denne uka. Han sier til VG at han aldri har hatt en så innbringende konsert.

Bølgen med digitale intimkonserter ruller over land og utland, fra Neil Young til Dag Ingebrigtsen. Vi oppfordrer folk til å benytte seg av tilbudet og særlig støtte lokale tiltak og musikere. De beriker ei vanskelig tid, og vi trenger dem også når dette er over.