Ikke riv skiten no igjen

De rødgrønne partiene i Trondheim har famlet i flere dager uten å bli enige om hva som skal skje med de tre bevaringsverdige jugendbygningene i Elgeseter gate. Kommunepolitikerne skulle etter planen gjøre et vedtak denne uka, men nå tyder mye på at saken blir utsatt til etter påske.

Midt oppi koronakrisen er det nok lurt at de tar seg tid. Saken er vanskelig å ta stilling til. Trondheim er i sterk utvikling, og vi skal ha en best mulig kollektivtrafikk i årene som kommer, ikke minst i Elgeseter gate. Derfor er det i første omgang fristende å tenke at de tre bygningene må vekk. «Riv skiten», sa folk i gamle dager.

Men saken har utallige elementer. Hvordan bussene skal kjøre i Elgeseter gate i framtida, er ett av dem. Skal de kjøre midt i gata eller inntil fortauet? Det blir en konfliktsak der politikerne i både kommunen og fylkeskommunen må komme fram til vedtak som stemmer overens. Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikken, mens det er kommunepolitikerne som bestemmer hvordan byen skal utvikle seg.

NTNUs nye universitetsområde er et annet element. Når alle studentene skal samles på og rundt Gløshaugen, vil det få betydning for Elgeseter gate. Mange flere vil ferdes i området, og gata kan blomstre opp med flere forretninger og kafeer. Men vi vet ennå ikke hvordan den nye campusen blir.

Selv om ulike hensyn peker i ulike retninger, er det likevel ett spørsmål politikerne må ha langt framme i pannebrasken. I hvilken del av byen trives vi best, på Bakklandet eller på Brattørkaia? Powerhouse er en flott bygning, men folk vil heller til Bakklandet.

Saksbehandlerne i kommunen har kommet fram til at kollektivtrafikken i Elgeseter gate kan foregå på en bra måte, selv om alle de tre husene blir bevart. Må de virkelig rives, eller kan vi ta vare på sporene fra fortida?

Det rødgrønne flertallet har foreløpig ikke klart å komme fram til en felles holdning. SV og Miljøpartiet De Grønne vil bevare alle tre. Senterpartiet vil rive alt. Hva Arbeiderpartiet vil mene til slutt, ser ikke ut til å være helt avklart, men de kan nok stemme for å ta vare på den mest verdifulle av de tre bygningene, nummer 30B. Det er også det kommunens saksbehandlere foreslår.

Saken kan få store konsekvenser for det videre samarbeidet mellom de fire partiene. I byutviklingssaker skiller de ofte lag. Ap har en tendens til å stemme sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Antakelig vet vi ikke før over påske om det blir slik også denne gangen.

Tore R. Jørgensen, sivilingeniør i by- og regionplanlegging, la fram gode argumenter i et leserbrev i Adresseavisen i forrige uke. Han mener Elgeseter gate trenger større bredde og at det blir for dyrt og energikrevende å sette i stand de tre bygningene. Trondheim har dessuten cirka 350 andre bygninger fra den samme tidsperioden, så disse tre falleferdige kan vi gi slipp på.

Der har vi tre argumenter for å rive. Men det finnes like gode motargumenter. Siden biltrafikken ikke skal øke i årene som kommer, kan Elgeseter gate fungere godt, selv om de tre husene får stå.

Og blir det for dyrt og energikrevende å rehabilitere de tre bygningene? Det vil koste, men Elgeseter gate kan bli ei blomstrende bygate, og tre jugendhus kan bli en attraksjon, hvis de får rett innhold.

Det tredje argumentet går ut på at vi har så mange andre bygninger fra samme periode her i byen at vi godt kan kvitte oss med noen. Hva med de to etasjer lave trehusene fra 1800-tallet som trondhjemmere flest setter så stor pris på: Har vi så mange av dem at vi kan kvitte oss med noen? Det er fristende å minne om byplanleggernes tanker på slutten av 60-tallet om å lage motorvei over Bakklandet.

De tre murbygningene i Elgeseter gate ser ikke like sjarmerende ut som husene på Bakklandet. Men jeg foreslår at vi ser nærmere på dem og tenker gjennom hvordan området kan bli hvis de fylles med liv. Sporene fra fortida er verdt å ta vare på. Først og fremst fordi fortida hjelper oss med å forstå tida vi lever i. Dessuten kan det være lønnsomt.

