Gruff om kårånna

- Ikke sikkert at alle barn skal begynne på skolen igjen, selv om den åpner

De setter sin helse på spill for at vi skal få kjøpt nødvendige matvarer

Min verden ble endret for alltid en aprilmorgen

Kårånna? Jeg har nok å irritere meg over fra før

Én milliard til stipend for studenter som mister inntekt – 8000 på hver

To overleger advarer mot koronatester som selges over internett: De utnytter mennesker i en vanskelig situasjon

Er et svensk liv mindre verdt?

De setter sin helse på spill for at vi skal få kjøpt nødvendige matvarer

Min verden ble endret for alltid en aprilmorgen

Sjømateksport for 9,6 milliarder i mars tross svekket marked

Kårånna? Jeg har nok å irritere meg over fra før

Én milliard til stipend for studenter som mister inntekt – 8000 på hver

Salget stuper for H&M

Saken oppdateres.

For det første: En del Oslo-folk vet ikke hvordan «korona» skal uttales. De snakker som Flettfrid Andresen og sier «kårånna». Men ordet skal uttales med to lange O-er. Jeg gjør aldri narr av dialekter, men i dette tilfellet handler det om en type sosiolekt som antakelig er mest vanlig på Oslos vestkant. For å si det rett ut: Vi snakker om jåleri, som om Å er mer «dannet» enn O. «Kårånna» har til og med sneket seg inn i NRK.

For det andre: VG og Dagbladet skriver ordet feil. De skriver «corona», mens Adresseavisen og de aller fleste andre medier skriver det riktig, med K. Er det fordi de to løssalgsavisene mener ordet blir mer dramatisk med C? Mer fremmed, enda skumlere?

For det tredje: Når noe er stengt, er det unødvendig å si at det er stengt ned. Stadig leser vi om «nedstengingen» av Norge. Det er heller ikke nødvendig å si «starte opp» eller «åpne opp». Stenge, starte og åpne holder lenge.

Språkrådet har for lengst gitt klar beskjed om hvordan vi skal omtale det som plager verden: «Ordet korona kjem frå latin corona, ‘krans, krone’. Vi skriv korona med k på norsk, og samansetjinga koronavirus er eit vanleg samnamn som skal ha liten forbokstav. Korona bør uttalast bokstavrett, med to o-lydar. Korona blir ofte brukt både om viruset og sjukdommen, men om ein skal vere presis, må ein skilje mellom viruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19."

De fleste av oss respekterer lovverket. Vi er også flinke til å følge smittevernreglene. Kanskje vi i tillegg også skal følge språkreglene. Hvis vi gjør det, får vi en irritasjon mindre. Jo færre irritasjoner, desto bedre - særlig slik vi har det nå.