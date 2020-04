På høy tid å pusse opp Olavshallen

Fløya meldte at Celine er klar for RBK. En ting kan likevel stoppe overgangen

Saken oppdateres.

Saken er blitt diskutert fram og tilbake i omtrent sju år, og det var på høy tid med en avklaring. Olavshallen har vært et utmerket konsert- og kulturhus for Trondheim helt siden den åpnet i 1989, men årene har satt sine spor. Når lokalene blir pusset opp, vil de fungere godt i mange år til.

Trondheim vil nok etter hvert få behov for et helt nytt kulturhus, men den saken må utredes grundig, og det vil ta svært lang tid før en slik bygning kan stå ferdig. Byen må også gjennom en grundig debatt om hvor et slikt kulturhus skal plasseres, og utviklingen i ulike bydeler er foreløpig så uavklart at det er nødvendig å bruke mer tid på slike avgjørelser.

Både Leüthenhaven og Nyhavna er mulige alternativer, men den planlagte utbyggingen på Nyhavna ser dessverre ut til å ligge langt fram i tid. Midtbyen trenger mer aktivitet, men også der må vi se an utviklingen.

Det som haster mest, er å sørge for at kulturaktiviteten i Olavskvartalet fortsatt kan blomstre. Det betyr at lokalene må rehabiliteres kraftig. Vi vet ikke om et kommunalt bidrag på 100 millioner kroner er tilstrekkelig, men vedtaket er en god start. Det vil bety at Trondheim Symfoniorkester får bedre arbeidsforhold.

Viktig er det også at politikerne bevilget over ni millioner kroner til å pusse opp de nedslitte lokalene til Trondheim kommunale kulturskole. Det er kanskje heller ikke nok. Både de ansatte og elevene i kulturskolen trenger mer plass og bedre forhold.

Olavskvartalet ble Trondheims storstue da det åpnet for over 30 år siden. Kombinasjonen av kjøpesenter og konserthus fungerte godt i mange år. I det siste har flere forretninger stengt, og kvartalet er ikke lenger den magneten det var. Når konserthuset nå får et løft, håper vi det vil føre til større aktivitet i hele kvartalet.