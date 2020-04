Helikoptersøk etter ulovlig snøskuterkjøring – to tatt for flere lovbrudd

Han grunnla Brettspillguiden: Her er anbefalingene for påsken 2020

Denne påska blir det puslespill i stedet for yatzy og ettertanke i stedet for afterski. Trøsten er at mye var verre før

Saken oppdateres.

Frosta og Kina slo ned korona. Honnør til våre helsemyndigheter som har forlenget en lang rekke viktige tiltak til over påske. Mye folk er fortsatt ute og går, både i friluft, i butikker osv. Bør vi isolere oss mer for å slå ned viruset? Når viruset ikke finner en ny kropp å hoppe over i etter to til tre uker dør det visst. Kina har klart det med 1,4 milliard folk! Utrolig bra! De har hatt en meget streng justis.

Frosta har også isolert seg helt og trolig stanset viruset. Norge kjører en mer langsom linje og må regne med unntakstilstand mye lenger, kanskje flere måneder. Ønsker vi det i stedet for å ta et skikkelig skippertak i to til fire uker nå. De sterkt reduserte tilfellene som vil være igjen etter en slik hestekur er lettere å spore smitten til.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Vi kan alle være smittet uten at vi vet det og uten at vi har symptomer. Vi er også mest smittsomme før symptomene kommer. Vi kan derfor smitte svært mange andre i mange dager uten at vi er klar over det! Sykdommen kan også ramme folk i alle aldre, også unge friske som heller ikke har andre sykdommer. Alle må bidra og ha minst mulig kontakt med andre mennesker. Da vil dette gå raskere over for oss alle.

Vår landsmoder Gro sa en gang: "Det er typisk norsk å være god". Det var ment som en spøk om våre gode idrettsfolk. Kanskje vi også kan legge lista og vise verden det nå i vår kamp mot koronaviruset?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter