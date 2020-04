Ta vare på hverandre i påska

Brutale tall for alpinsentre i Trøndelag: Frykter for utbygginger

Saken oppdateres.

Regjeringen fortalte tirsdag at de vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert, men at mange krisetiltak vil vare lenge. Barnehagene og de laveste trinnene i skolen vil åpne gradvis om få uker, men store arrangementer bli ikke tillatt på lenge. Ingen vet når hverdagene våre blir som før.

Unntakstilstanden vi lever med, er en stor belastning for mange. Når også påskehøytida blir helt annerledes, kan situasjonen bli ekstra vanskelig. De som er vant til å nyte påska på fjellet eller ved sjøen og som ikke kan reise dit, vil savne det. Et slikt savn er et i-landsproblem, men det kan likevel gjøre vondt.

Verre er det likevel at flere hundre tusen nordmenn er blitt permitterte eller arbeidsledige. Mange kan få økonomiske bekymringer. Mange er også redde for at de kan bli smittet og syke eller at deres nærmeste blir det. Smittetallene har vært lave de siste dagene, og det ser ut til at Norge har kontroll på viruset. Men de som er redde eller usikre på framtida, trenger ikke å få beskjed om at de må holde hodet kaldt, selv om fornuften tilsier det. De trenger forståelse.

I tillegg må vi huske at mange er ensomme og at ensomheten kan bli tyngre å bære under høytider som er preget av familieidyll. Krisen vi er inne i, kan også føre til psykiske problemer blant folk som ikke er ensomme. Og situasjonen kan bli en påkjenning for samholdet i mange familier.

Vi oppfordrer alle som kjenner medmennesker som er ensomme eller har det vanskelig på andre måter, til å ta kontakt med dem. Det har vært godt å se at mange har gjort nettopp det de siste ukene.

De uvanlige dagene vi står foran, kan minne oss om hva som er påskas egentlige innhold. Høytida handler ikke om klister og kvikklunsj, men om det kristne påskebudskapet, som først og fremst handler om at Jesus sto opp fra de døde. Mange vil ha utbytte av å høre om det under gudstjenestene som blir digitalt overført de neste dagene.

Vi ønsker alle ei god påske i ei vanskelig tid.