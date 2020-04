Politiet må ofte ut. Men de kan gjøre mye innendørs

Hun står i spagaten mellom jobb og hjemmeskole og har konstant dårlig samvittighet. Her er rådene

Saken oppdateres.

Det er vi i mediene som skriver at folk går ut. De går ut med kritikk, med tilbud og med opplysninger. Politiet er verst, ifølge mediene. Adresseavisen har i det siste skrevet at politiet går ut med ny informasjon om ymse saker, at de går ut med et nytt bilde av en eller annen, går ut med navnet på noen.

Jeg forstår at politiet må ut. De må sjekke hvordan det står til på gater og veier, de må passe på at folk ikke samler seg til hemningsløse fester i disse smittetider. Men mye av det vi mediefolk påstår at de går ut med, burde de gjort innendørs.

Forresten tror jeg ikke vi mediefolk skriver helt presist. Ja da, alle dere som hater mainstream media og som tror vi holder på med falske nyheter. Her får dere vann på mølla: Jeg tror mye av det mediene påstår at folk har gått ut med, har skjedd innendørs. Jeg tror politiet satt på kontoret da de sendte en e-post, en pressemelding eller tok en telefon der de informerte om en sak eller offentliggjorde et bilde.

Jeg håper det, både av smittevernhensyn og på grunn av møkkaværet de siste dagene.

Jeg håper også at vi en dag om ikke altfor lenge kan gå ut alle sammen, at politiet og politikerne og alle vi andre kan gå ut på ordentlig, møte hverandre i parken og gi hverandre en klem. For nå orker jeg ikke lenger å være digital hele tiden. Jeg vil ut.

