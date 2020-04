Korona er ikke det eneste som kan skade barna de neste ukene

Orkla svarer på kritikken: Viktig for økonomien at selskaper som oss utbetaler utbytte

Saken oppdateres.

Mandag åpner barnehager, og neste uke åpner skoler og SFO. Selvsagt har jeg det i bakhodet, at døtrene mine kan bli smittet når de brått skal omgås mange andre mennesker.

Noe annet ville vært merkelig. De er umistelige. Og tvilen gror når jeg leser om friske nordmenn som blir kjempesyke. Eller ser Munch-aktige tablåer av døende italienere i dunkle soverom. Er det egentlig trygt?

Ja. I hvert fall så trygt som det kan bli i en farlig verden. Mine barn er friske og tilhører ikke risikogruppa. Jeg stoler på at regjeringa treffer riktig når de lar de minste gå tilbake til «arbeidshverdagen» sin. De baserer beslutningen på fakta. Folkehelseinstituttet bekrefter at barn i mindre grad enn voksne blir syke. De viser også til at tall fra Sverige, hvor barnehager og skoler hele tiden har vært åpne, støtter dette. En ekspertgruppe anbefalte til og med at både barnehager og hele barnetrinnet kunne starte mandag 20. april. Familier hvor voksne eller barn tilhører risikogruppa, vil dessuten få full aksept hvis de holder barna hjemme.

Barneombud Inga Bejer Engh kunne ikke vært tydeligere i sitt budskap til foreldre: La dere styre av fakta, ikke frykt. Dessverre har vi ikke absolutt alle fakta om koronaviruset. Det finnes ingen fasit for hvordan pandemien utarter i Norge eller hvordan den skal håndteres. Det kan også virke underlig at vi skal sende fra oss de minste som neppe er de flinkeste til å overholde «sosial distanse», hoste i albuen og vaske hendene. Pandemien når etter alt å dømme en topp i Norge først til sommeren. Burde vi ikke ha ventet med skolegang til etter sommerferien?

Denne usikkerheten er åpenbart bakgrunnen for opprettelsen av Facebookgruppa «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19». Gruppa har i skrivende stund over 25 000 medlemmer. «Våre barn, de vi elsker mest, er det virkelig de vi først åpner Norge med?» er hovedbudskapet til gruppa.

Jeg forstår til dels bekymringa. Men barn trenger skole. Og verden er aldri helt trygg – korona eller ikke. Noe kan skje med ungene våre til enhver tid. Vi har aldri full kontroll. Verken over rusa sjåfører langs skoleveien eller uhelbredelig kreft. Barn kan drukne. Mobbing eller overgrep kan ødelegge dem for livet. En uskyldig pølsebit kilt fast i halsen kan få fatale følger.

Men rett skal være rett: De aller fleste norske barn mellom 1 og 9 år som dør, dør av sykdom. Det viser statistikk (2014) fra Folkehelseinstituttet.

Men jeg tar sjansen. Og jeg innrømmer at også jeg er litt styrt av følelser. Min selvsentrerte koronahverdag fortrenger nemlig engstelse for virus. Jeg ser fram til at skoler og barnehager åpner. For om ungene ikke er prøvekaniner for covid-19, så er de forsøksmus for forskningsprosjektet «Hjemmeskole med dobbeltarbeidende mor med hjemmekontor» . Ganske tidlig i forsøket var de første testsvarene temmelig tydelige: Dette er et mislykket prosjekt. Den eldste har vist seg å være lite motivert for skolearbeid og desto mer ivrig på YouTube. Kunnskapshullet vokser for hver dag. Den minste har konsumert timevis med intellektuelt bedervende underholdning à la Barbie på Netflix. De spiser og maser jevnt. Selv er jeg sur, en dårlig mor og en middelmådig arbeidstaker. Det skitne huset og de usunne pølsemiddagene vitner om at borgerlige husmordyder er gått i dvale.

Dessuten har ikke jeg, kaospiloten, au pair slik som Pilotfrue. Julianne Nygård, som den populære bloggeren egentlig heter, fastslår på bloggen at hun holder sin to år gamle sønn hjemme fra barnehagen noen uker til. Pilotfrue ønsker ikke at pjokken skal være prøvekanin. Med au pair-hjelp og hjemmekontor er heller ikke behovet for barnehage påtrengende.

Pilotfrue sier også til VG at det er mange andre som trenger barnehage mer enn henne akkurat nå. Med det utsagnet viser hun fleksibilitet og solidaritet overfor andre som er mer pressa. Det er bra.

Likevel, hun og de andre medlemmene av Facebook-gruppa burde lyttet mer til fagfolk enn til magefølelsen. Samtidig skal vi være ydmyke og ha respekt for folk som er redde. Og a propos ydmykhet: Skulle det vise seg at åpning av skoler og barnehager er et feiltrinn, må det være mulig å snu.

