Luksusturen til USA svekker folks tillit

Koronakrisen fører til at Oljefondet blir tappet for milliarder av kroner. Derfor er det svært viktig at fondet får en sjef som forvalter pengene på best mulig måte. Nicolai Tangen er en dyktig finansmann, og det kan godt hende han blir rett mann på rett plass når han starter i jobben. Men det er også avgjørende at folket har full tillit til sjefen for nasjonens store pengebinge. Den tilliten kan ha blitt svekket de siste dagene.





VG har avslørt at Tangen inviterte over 100 gjester til et privat seminar i Philadelphia. Den norske regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, Oljefondets avtroppende sjef, Yngve Slyngstad, og statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) var blant gjestene. Tangen betalte reise og opphold for de aller fleste og brukte blant annet ni millioner kroner på en konsert med Sting. Isaksen har forsvart at han var der, men har tatt selvkritikk på at deltakelsen ikke sto oppført i det offisielle programmet hans.

Vi antar at deltakerne hadde stort faglig utbytte av seminaret. Men arrangementet var luksuriøst og overdådig. Deltakerne ble påspandert millioner av kroner. VGs avsløring skaper skepsis blant mange.

Tangen og flere andre har sagt at stillingen som sjef for Oljefondet ikke var noe tema i Philadelphia. Men publikum kan ikke vite hva gjestene snakket om under konserter, middager og over en drink i baren. Kan det ha oppstått bindinger som fører til at Tangen ikke blir helt nøytral i sin nye stilling? Har Norge en økonomisk elite som gir hverandre fordeler?

Nicolai Tangen har gitt penger til flere gode formål og har vært en finansmann som tar samfunnsansvar. Men det har tidligere kommet fram at han har forvaltet fond som er registrert i skatteparadiset Cayman-øyene. Det styrker heller ikke folks tillit til ham. Vi er spente på redegjørelsen Norges Bank skal legge fram tirsdag. Vi trenger full åpenhet rundt ansettelsesprosessen.