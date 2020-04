Mer Venstre-trøbbel i vente når samfunnet normaliseres

Trønderen Ida (21) sjekker inn på Paradise Hotel: - Jeg skal ærlig innrømme at jeg gråt

To fikk bot etter laserkontroll

Do-kontroll og strenge vaskeregler, men ungene frydet seg over å være tilbake i barnehagen

Påtroppende sjef for Oljefondet arrangerte luksustur til USA. Det svekker folks tillit

Norsk Donald-blad solgt for over 110 000 kroner

Tatt for ruskjøring for tredje gang

To mopeder i trafikkulykke på fylkesvei

To alvorlig skadd i motorsykkelulykke

Dette her elevene på idrett aldri gjort før

Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft og bør tas vare på

Påtroppende sjef for Oljefondet arrangerte luksustur til USA. Det svekker folks tillit

Dette her elevene på idrett aldri gjort før

Prisen på amerikansk lettolje faller under 10 dollar i handelen i New York

Saken oppdateres.

Bråk og splid i Venstre har vært normalen i norsk politisk debatt de siste årene. Om det så gjelder distriktsopprør iscenesatt av en vestlending partileder Trine Skei Grande skal ha omtalt som «bygdepsykopat», strid og utmeldinger i forbindelse med regjeringsdeltakelsen eller Grandes mye omtalte utskjelling av partifelle Abid Raja over åpen mikrofon.

Den siste store striden i partiet, lederstriden, kulminerte med at Grande trakk seg som partileder og statsråd. Det gjorde hun etter påstander om at hun hadde utmanøvrert partiets valgkomité ved å tilby utfordrerne Sveinung Rotevatn og Abid Raja statsrådsmakt i bytte mot lojalitet. Grande trakk seg dagen før Norge ble satt i karantene, da regjeringen innførte etterkrigstidens mest inngripende tiltak for å bekjempe koronaepidemien.

Normalt sett ville Grandes avgang satt fyr i Venstre-teltet. Minst seks aktuelle kandidater, kanskje flere, ville knivet om lederposisjoner i partiet. I god Venstre-tradisjon ville maktkampen trolig blitt spilt ut for åpen scene helt fram til landsmøtet som var berammet sist helg.

Venstre ble imidlertid, i likhet med landet forøvrig, satt i en unntakstilstand som følge av koronaviruset. I Venstres tilfelle førte det til at freden senket seg over partiet. Det mest omdiskuterte temaet i Venstre-kretser for tiden er kulturminister Abid Rajas hårsveis. Selv om den kan oppfattes som oppsiktsvekkende, sier det likevel noe om fraværet av splitt og hersk i partiet.

Koronakrisen overskygger interne problemer. Partiets fire statsråder jobber på spreng med krisehåndtering. Ingen av dem, som alle nevnes som aktuelle til lederposisjoner, har tid til å drive kampanje for partiverv. Det samme som kan sies om de to sittende nestlederne i partiet, Terje Breivik og Ola Elvestuen. Breivik er parlamentarisk leder og styrer arbeidet i Stortinget. Elvestuen sitter i finanskomiteen og har ansvaret for koronaforhandlingene med de andre partiene. Trine Skei Grande sitter på sin side i selvpålagt karantene og styrer partiorganisasjonen hjemmefra.

Status er derfor at partiets lederskap fungerer, selv om det er fragmentert og omfangsrik. Når en ytre fiende truer, i dette tilfellet et virus, slutter en rekkene. Også i Venstre.

Da kan det bli en større utfordring når det etterhvert lempes på koronatiltak og samfunnet skal nærme seg en normalsituasjon. Da kan uenigheter og maktspill i Venstre komme til overflaten igjen. Selv om man vanskelig kan bebreide et parti for å ha for mange ledertalenter, inviterer det store antallet kandidater til en komplisert lederdebatt. Det som forsterker problemet er at landsmøtet til Venstre neppe kan gjennomføres før til høsten. Det er lenge å leve med en uavklart ledersituasjon.

I partiorganisasjonen meldes det om tydelig lederskap og klar ansvarsfordeling i dagens situasjon. Det spørs om det kan vedvare. Når «vanlig" politikk igjen skal utøves, vil det åpenbart være krevende at ingen i partiledelsen sitter i regjeringen. Dessuten skal vi ikke glemme at Grande trakk seg etter en strid der nestleder Ola Elvestuen var en sentral aktør. Det er ikke gitt at samarbeidet i ledelsen går som smurt når koronatåka letter.