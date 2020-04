Nettovergriperen er kanskje permittert fra jobb – men ikke fra internett

Her blir yrkessjåføren målt i 37 km/t over fartsgrensen

Vi er nå i en situasjon med korona som jeg aldri hadde trodd jeg skulle oppleve i min levetid. Mye er surrealistisk. Skolene er stengt, folk blir permitterte fra jobb, vi skal holde avstand og håndhygiene har fått økt fokus. Det er mye man kan skrive og si om denne situasjonen, men dette går til dere der hjemme med barn!

Det er ingen tvil om at det blir økt skjermtid nå, både på grunn av at mange har hjemmeundervisning for barna, men også generelt. Det er helt ok og forståelig. Barn kan lett kjede seg, og det er ikke bare å gå ut på fotballbanen lengre. Derfor blir flere sittende på skjermen, ikke bare i «skoletiden».

Ikke bare synes jeg synd på de som må være hjemme med foreldre eller familie som for eksempel drikker, men jeg synes synd i de som også må leve hjemme med en overgriper. Ikke bare fysisk tilstede i rommet, men på internett. Akkurat som at du kanskje har fått mer tid til å gjøre annet enn jobb, så har også nettovergriperen det. De utnytter denne situasjonen. De vet barna nå er mer aktive på skjermen enn før.

For noen dager siden fortalte VG at Universitetet i Oslo hadde et videoskolemøte på den digitale video plattformen Zoom. Under møtet kom noen seg inn i samtalen, og viste video av et overgrep mot et barn. Dette kalles Zoom-Bombing. Politi i utlandet sier de har sett barneporno nettsider krasje siden så mange er innpå. Jeg selv opplever økt med meldinger om svindel, nakenbilde spredning og ungdom som blir kontaktet av voksne eller mottar nakenbilder av voksne.

Foreldre, det er viktigere nå enn noen gang at dere prater med barna hjemme. Ta den «kleine» praten. Ikke la de sitte alene timevis på datamaskinen eller mobilen. Når jeg under foredrag prater med barn om pedofile, forklarer jeg det som at pedofile er de som blir forelsket i barn, noe som ikke er lov. Og at noen ganger så later de som om de er barn på nettet, for å lure barna til å prate med dem, og at de noen gang spør om nakenbilder eller stiller litt rare eller kleine spørsmål.

Jeg lar barna tenke selv, komme med innspill. Én etter én reiser hender seg opp, og de forteller om ting de hadde sett eller opplevd. De yngste barna virker det som at de ikke syns det er så kleint. Men det er ikke bare de yngste som blir lurt. De rundt 14 til 18 år er også utsatt for slike episoder. De blir lurt til å tro de prater med jevngamle, lurt til å sende nakenbilder for så å bli utsatt for utpressing. Det er mange i verden som sliter økonomisk nå, og vil gjøre hva som helst for penger. Ta praten også med de eldre.

Det er ikke bare praten som må til, de voksne må være mer tilgjengelige hjemme. Som nevnt, ikke la de sitte i mange timer alene inne på rommet. Lag skjermtid, spør om alt går bra, vis interesse. Bli med på noen spill, du også! Vis at du bryr deg og at du er interessert i det de driver med. Du kan bli overrasket over hvor gøy spill er og hvor mye kult det er å finne ut.

Man kan ikke passe på alt og alle, men prøv! Ved å vise interesse og vise at du fortsatt er der, åpner du en dør for at det er lettere å komme og si ifra til akkurat deg om noe vondt skulle skje. Og akkurat den setningen er viktig. Det å si rett ut: «Husk at jeg/vi er her for deg, uansett hva som skjer, uansett hva du gjør eller opplever, du vil alltid få hjelp av meg/oss».

Her er noen konkrete tips du burde gå igjennom med dine barn:

Ikke dele passord med andre. Ikke engang din bestevenn.

Ha gode passord.

Ikke fortell hvem du er, hvor du bor eller telefon nummer.

Tenk deg om før du deler bilder av deg selv eller andre

Ikke tro at alle er de dem utgir seg for å være på nettet, og aldri møt dem.

Ikke last ned programmer uten å spørre om lov først.

Aldri gi vekk bankkort-info.

Snakk sammen om ekle ting man kan se på internett.

Nettovergriperen er permittert fra jobb og har masse tid til chatting. Men mitt spørsmål er: Er du permittert fra å sørge for at dine barn er trygge på nett?

