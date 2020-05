I 2018 hadde H&M usolgte klær til en verdi av 35 milliarder svenske kroner. Det meste ble brent

Saken oppdateres.

Verden står ovenfor en krise som står på to pilarer: Den enorme skjevfordelingen av rikdom og den enorme overproduksjonen av varer dette oppfordrer til. Når selskaper som Hennes og Mauritz (H&M) utøver så mye økonomisk kraft som de gjør, har de mulighet til å produsere mange flere tonn enn de reelt selger.

I 2018 hadde H&M usolgte klær til en verdi av 35 milliarder svenske kroner. Mesteparten av disse klærne blir brent. Dette gjør at bransjer som moteindustrien alene står for 6,7 prosent av verdens CO2-utslipp.

Les også kommentaren: Politiet må ofte ut. Men de kan gjøre mye innendørs

Vi i AUF vet at det ikke er verken de som jobber på H&M sine fabrikker, eller du som kjøper i deres butikker som har ansvaret for disse utslippene. Selv om du som enkeltperson hadde bestemt deg for å aldri handle på H&M igjen, så står et massivt selskap som H&M igjen med stor økonomisk gevinst.

Ansvaret ligger hos de som år etter år tar ut milliarder i utbytte, og som bruker de samme pengene på å fortsette undertrykkelsen av sine arbeidere. For, mens eieren, Stefan Persson tar ut flere milliarder kroner i utbytte, står det overveldende flertallet av hans arbeidere uten en lønn de kan leve av.

Les også: Jeg blir så provosert når Trondheims ordfører nærmest beskylder vikarer for å være «et problem»

Arbeiderne på H&Ms fabrikker har hverken arbeidsmiljølov, eller fagforeninger. Disse menneskene får sine grunnleggende rettigheter brutt hver eneste dag; kun fordi at Stefan Persson ikke bare skal fortsette å undergrave klimakampen, men også arbeidernes framtid.

Verdens svakeste, de som har minst fra før, kommer til å lide mest hvis vi ikke tar klimakrisa på alvor. H&Ms egne arbeidere vil leve i enda mer grusomme omstendigheter, og enda farligere hverdager.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Vi har enda ikke sett de verste konsekvensene til klimakrisa, men vi vet at om ingenting gjøres, så kommer oversvømmelser, ekstremvær og uro til å prege store deler av verden.

Det tragiske er at disse konsekvensene først og fremst rammer de som har minst; de fattige arbeiderne i fabrikkene som blir tvunget til å overprodusere. I tillegg til den menneskelige tragedien det ville vært, så vil klimakrisen også ramme norske arbeidsplasser og norsk natur; de eneste som ikke blir rammet er de som sitter på toppen av de klimafiendtlige selskapene.

Les lederen: Norge må hjelpe barn som lever under umenneskelige forhold

AUF kommer aldri til å svikte i verken klimakampen eller klassekampen, for det er samme kamp. Vi vet at når arbeiderne ikke får lov til å danne demokratiske fagforeninger og all makt legges til toppen, er det noe fundamentalt feil.

Når klesindustrien alene står for 6,7 prosent av verdens CO2-utslipp, er det noe fundamentalt feil. Når verdens fattigste blir tvunget til å jobbe for rike menn som tar ut utbytte på deres bekostning er det noe fundamentalt feil.

Vi skal ta kampen, ikke bare for de undertrykte arbeiderne, men også for vår felles framtid.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter