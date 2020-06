- Kanskje det blir kirkekonserter og bobil sammen med kona

Saken oppdateres.

Det har vært en spesiell vår for Brøndbo, men han er i ferd med å reise seg fra asken. Rockeren er blitt en toppturmann som dropper potetgull og dip, og han tror sommeren blir bra. Men synet av fest og stinn brakke ute på byen, det provoserer DDEs frontfigur.

- Selv om vi nå får spille for 200 personer, er det ikke et stort nok publikum for et band som DDE. Det er ikke lønnsomt nok. Samtidig er det full fest og stinn brakke ute på byen. Løsningen blir kanskje at jeg drar solo i sommer, i campingbil med kjæresten, og spiller kirkekonserter, humrer Brøndbo.

I podkasten snakker han også om E6-utbygging, skytsen fra Askil Holm, den nye hytta og teknologi som får ham opp på toppene.