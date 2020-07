Uhørt at testingen av helsevikarer svikter

På sykkelen i finværet stanset plutselig hjertet hans. Nå leter vi etter to av de som reddet livet til vår far

Saken oppdateres.

Denne uka testet en svensk vikarlege på Nordfjord sykehus positivt for covid-19. Legen skulle egentlig ha vært i ti dagers karantene fordi vedkommende kom fra Sverige. Helse Førde ga imidlertid legen fritak fra karanteneplikten, ifølge NRK. I Nordland er en svensk sykepleier smittet. Samtidig er seks pasienter ved kirurgisk avdeling ved sykehuset i Sandnessjøen isolert etter å ha vært i kontakt med en svensk vikarsykepleier som nå har testet positivt på koronaviruset. Det er svært alvorlig at sykehus gir slipp på de strenge smitteverntiltakene fra helsemyndighetene for å få en vanskelig sommerturnus til å gå opp.

Det er uhørt å fire på smitteverntiltakene ved å gi unntak fra reglene om grundig testing. Dødsfallene ved Havsteinekra sykehjem i Trondheim tidligere i år viser hvor lett smitte overføres, og hvor sårbare pasientene er for smitten. De siste tilfellene i Nordfjord og Sandnessjøen bør være en kraftig advarsel til kommuner og sykehus om å følge myndighetenes råd. FHI peker spesielt på svenske vikarer som særlig smitteutsatt: «Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør helsearbeideren avvente ett negativt prøvesvar før han eller hun tiltrer».

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet understreker at det er strenge regler for unntak fra karantene, og at nasjonale retningslinjene blir fulgt. I Trondheim har både kommunen og St. Olav svært strenge regler som ble innført før smittetilfellene ved sykehusene i Nordfjord og Sandnessjøen. Trondheim kommune krever en test av vikarer før de begynner i jobben, selv om de ikke har symptomer. I tillegg må de ta en ny test ca. tre dager etter den første, men tidligst fem dager etter ankomst til Norge. Dette er blitt nasjonale retningslinjer. Det er også påbudt med munnbind ti dager etter ankomst til Norge når vikarer er nærmere enn to meter fra pasientene.

St. Olavs hospital har i helga gjennomgått rutinene, selv om de allerede har strenge regler. De følger FHIs råd om testing to ganger med karantene, i tillegg har de egen screening av vikarer Det var besluttet å ikke ta inn utenlandske vikarer i år, men kompensere egne ansatte for å løse bemanningskabalen. Det er likevel blitt tatt inn noen utenlandske helsearbeidere. Det er betryggende at de to helseinstitusjonene er skjerpet. Samtidig må også mindre kommuner følge rådene selv om utfordringen med å få nok vikarer i sommer, er svært krevende.

