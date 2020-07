Nærpolitireformen- et svik mot et samlet Trøndelag

- Det er veldig dumt at noen få ungdommer ødelegger for resten

- Det er veldig dumt at noen få ungdommer ødelegger for resten

Mandag 29. juni kunne vi lese i Adresseavisen at fra 2016 til 2019 er politibemanningen i Trøndelag økt med 112 aktive årsverk. I Trondheim er økningen på 164 årsverk, noe som betyr at resten av Trøndelag totalt sett har en nedgang i bemanningen.

Politimester Nils Kristian Moe uttaler i samme anledning at beredskapen i sum er bedre for alle innbyggerne i Trøndelag. Dette er for utrolig til å være sant! Uten tvil er bemanningen og polititettheten økt i Trondheim, og det er bra. Men, Trøndelag er mye mer enn Trondheim by. Når hele den sentralt tilførte økningen av politibemanningen, pluss 52 stillinger fra distriktene, plasseres i Trondheim, da er det snakk om en gigantisk sentralisering av politiet.

Denne reformen ble vedtatt med stort flertall i Stortinget i 2015. Var det en slik utvikling Stortinget la til grunn? I dag tror jeg mange med meg opplever at politiet er blitt mer fjernt og lite tilstedeværende i store deler av Trøndelag. Politimesteren ser det tydeligvis ikke som sin oppgave å være en politimester for et samlet fylke. For eksempel virker det underlig at alle såkalte støtte-enheter i politiet må ligge i Trondheim?

Hvorfor kan ikke disse enhetene ligge i tilknytning til noen av de få gjenlevende andre stedene med politibemanning som finnes i Trøndelag? Jeg spør meg: Er det slik at politiet og politimesteren i Trøndelag kan opptre helt uavhengig og fritt i forhold til politisk styring? Dette opplever jeg som en farlig utvikling.

For et samlet likeverdig Trøndelag tror jeg ikke den maktkonsentrasjon som nå har skjedd i politiet er med på å forene hele fylket. Dette oppleves som et mottrekk mot hele kommune- og regionreformen.

Lokale og sentrale politikere med hjerte for Trøndelag, kom dere på banen! Politireform-arbeidet i Trøndelag er ikke i tråd med verken innbyggernes ønsker eller de politiske intensjonene som lå til grunn for reformen.

Et sterkt og tilstedeværende politi er viktig for hele Trøndelag, ikke bare i Trondheim!

