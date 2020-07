Viktig at vi fortsatt følger reglene

Fotballens ledere må tilrettelegge for at homofile spillere kan stå fram

Vi har svært lite koronasmitte i Norge. I Trøndelag var det i mange uker svært få smittetilfeller. De siste dagene har vi likevel fått noen flere, og de fleste har sammenheng med at folk har vært i utlandet.

En ansatt på St. Olavs hospital ble smittet etter å ha besøkt et såkalt grått land utenfor EU/EØS/Schengen. Han dro tilbake på jobb, men skulle blitt satt i karantene. Det er vanskelig å forstå hvorfor sykehuset ikke passet på at denne personen ble satt i karantene før han kom tilbake på jobb. Det som skjedde, førte til at nesten 40 ble satt i karantene.

Vi har sett flere brudd på smittevernreglene den siste tiden. Sist helg ble det oppdaget 19 brudd på reglene på utesteder i Trondheim. Kommunedirektør Morten Wolden er skuffet over at ikke alle forstår at vi fortsatt er i en alvorlig situasjon. Han er redd for at Trondheim kan oppleve noe liknende som Moss, der smitten har blusset kraftig opp i det siste.

Vi ser også at flere trøndere reiser til Sverige for å handle, selv om Jämtland er et såkalt rødt område, noe som betyr at du må i karantene hvis du har vært der.

Noen mener smittevernreglene er for strenge, noen mener de burde vært mye strengere. Det ligger grundige, medisinske og politiske vurderinger til grunn for reglene, og måten Norge har opptrådt på under koronakrisen, har fungert svært godt så langt. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å se at tiltakene harmonerer, men balansegangen er vanskelig.

Vi ønsker uansett ikke at begrensningene skal bli enda strengere. Vi setter pris på den gradvise åpningen av samfunnet. For at den skal fortsette, er det viktig at vi alle følger de reglene som gjelder. Hvis vi ikke gjør det, risikerer vi en oppblomstring av smitten. Da kan mange virksomheter bli stengt igjen. Denne dugnaden er ikke over.