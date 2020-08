Det er vi som må ta konsekvensene av dine sydenturer og baconshoppping

I stedet for milliardutbygging, bør det bli «lavkost»-VM

Saken oppdateres.

Dette innlegget ble først publisert debattantens Facebook-side og i Trondheim24. Gjengis med tillatelse.

Rita Ottervik sa følgende om utelivsbransjen og coronatiltak til Nidaros 31. juli: «– Jeg tenker at totalt sett i sommer så har det gått veldig bra, og at det store flertallet oppfører seg godt. Men nå er det grunn til å tro at når folk kommer tilbake fra ferie, vil vi igjen få smitte. Da må det skjerpes inn på rutiner og skjerpes opplæring og bevisstgjøring av ansatte.»

Javel... jeg har en aldri så liten kommentar til dette:

Så når de som har valgt å dra utenlands på ferie kommer hjem, så må vi som har valgt å holde oss hjemme skjerpe oss. Vi skal sette inn mer bemanning, og bruke enda mer tid og ressurser på rutiner, opplæring og bevisstgjøring.

Da lurer jeg på om det er de som på død og liv måtte ha den utenlandsturen som skal betale dette, eller stiller opp på noe annet vis?

Vi har ihvertfall ikke hatt ferie. Vi har jobba med «rutiner, opplæring og bevisstgjøring» i flere måneder med stor suksess. Etter utelivet åpnet 1 juni hadde vi over en måned uten smittetilfeller i Trondheim, selv om det ble klemt og dansa litt her og der. Ingen ble smittet på en uteplass eller restaurant.

Når de som tydeligvis er litt viktigere enn samfunnet for øvrig, og som er unntatt ansvar for å delta på den «dugnaden» som har kostet bransjen vanvittig dyrt, kommer hjem fra sine utenlandsreiser, så ligger selvfølgelig ansvaret på oss igjen. Det skulle jo bare mangle det.

Vi skal igjen gå rundt med høye skuldre og frykte for vår eksistens fordi noen syntes det var litt viktigere å spille golf i Spania, handle bacon og smågodt i løsvekt i Sverige, eller ta seg ett cruise. Vi må jo unne oss noe etter den lange tiden i karantene.

Jeg vil påstå at bransjen samlet sett har gjort mer enn hva som kan forventes så langt. Vi har faktisk betalt for dugnaden og jobba knallhardt for å følge med på alle retningslinjer som blir kasta etter oss i tide og utide.

Vi har også brukt det vi normalt sett har av fritid på å forhandle med kreditorer og leverandører for å overleve.

Den forståelsen og støtten som eksisterte da vi måtte stenge ned, er borte. Bransjen vår er tydeligvis ikke viktigere enn sydenturer eller baconshopping.

Det er vi som må ta konsekvensene av det.

Det skulle vel bare mangle, det også.