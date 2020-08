Ingen løsning å stenge baren tidlig

Når hytte er for dyrt og bobil for smått, da er kanskje husvogn tingen for deg

Saken oppdateres.

Vi forstår godt at mange er bekymret for at koronasmitten skal spre seg på utestedene i Trondheim. Kommunens vektere som passer på at smittevernreglene blir fulgt, fant avvik på 22 utesteder sist helg. Problemet er som regel at folk utover kvelden gir mer og mer blaffen i reglene. De står for tett ved bardisken og går fra bord til bord.

Bystyrepolitiker Rolf Jarle Brøske (H) ga klar beskjed i Adresseavisen denne uka. Bransjen må få strengere regler, og de bør vurdere å stoppe å servere alkohol ved midnatt eller tidligere. Geirmund Lykke (KrF) har lagt fram et forslag for bystyret om at alkoholserveringen på utestedene i Trondheim må stoppe ved midnatt, to timer tidligere enn det som er siste tidsfrist i dag.

Begge fikk motbør fra bransjen. Flere hevdet at hvis de stenger alkoholserveringen tidligere, vil det føre til at flere fortsetter å drikke i private selskap. Det er bedre at folk møtes på utesteder, der det blir kontrollert at smittevernreglene blir fulgt, enn at de samles hjemme hos hverandre. De viser også til at de nye smittetilfellene har sin bakgrunn i utenlandsreiser, ikke i besøk på utesteder.

Der har utestedene gode poeng. Det blir nok ikke alltid kontrollert godt nok at smittevernreglene blir fulgt på restauranter og puber, men smittefaren er sannsynligvis større på private fester.

Utelivsbransjen i Trondheim har dessuten fått nye og strengere regler for smittevern. De nye reglene er gode, og det var på tide at de kom, siden utelivet har sklidd ut de siste ukene. Flere gjester ser ut til å ha slappet mer av, etter hvert som antall smittetilfeller inntil nylig har sunket kraftig. Men nå ser det ut til at smitten øker, og det er på høy tid å stramme inn.

Innstrammingen bør skje ved at utestedene passer bedre på og ved at kommunens vektere gjennomfører flere kontroller. Utesteder som bryter reglene, bør kunne stenges. Det vil være mer effektivt smittevern enn at alkoholserveringen stopper før folk vil gå hjem.

