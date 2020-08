Fra full togafest til sittende karaoke på Samfundet

Se opptak: Northug innrømmet at han har et rusproblem

Saken oppdateres.

Studentene får både kjeft for brudd på koronaretningslinjene og for å forstyrre nattero med fest og støy. Samfundets leder Karen Mjør tror tidlig skjenkestopp kan ha ført til at mye av «bråket» som tidligere foregikk innenfor Samfundets vegger, har flyttet seg utendørs. Samtidig minner hun om at det store flertallet av studentene som har inntatt Trondheim forholder seg koronaretningslinjene.

For Samfundets del er det mye som har forandret seg i løpet av koronaperioden: Der det var full togafest i storsalen med folk tett i tett, er det nå sittende karaoke ved bordene og strenge vakter som går rundt og passer på.

Det er ikke bare festbråk som blir diskutert i ukas Omadressert. I Venstre er det åpen lederkamp, noe som er ganske uvanlig i norsk politikk. Men ikke alt foregår i åpenhet. Anonyme kilder har kommet med påstander som er egnet til å sverte en av lederkandidatene.

Det nærmer seg også fylkesårsmøte i Trøndelag Arbeiderparti. Trond Giske kan bli fylkespartiets neste leder, noe som i så fall vil være et kontroversielt valg som kan skape ny støy i partiet.